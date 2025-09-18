 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kumulus Vape : Premier semestre mitigé
information fournie par EuroLand Corporate 18/09/2025 à 08:56

Publication des résultats semestriels 2025


Au terme de son premier semestre 2025, Kumulus publie un chiffre d’affaires en baisse de -7,6% à 27,8 M€. L’EBE du groupe ressort quant à lui à 1,5 M€ traduisant un recul marqué de -19,6% par rapport au S1 2024 ainsi qu’une marge d’EBE de 5,3% (-80bps vs S1 2024). Dans le même temps, le REX diminue de -24,0% YoY à 1,2 M€ et le résultat net ressort en retrait de -41,7% à 0,6M€. Dans le sillage des dernières publications, le groupe continue de faire face à un environnement économique contraint avec de forts vents contraires sur la consommation.


Perspectives


Avec un bilan toujours solide et un modèle recentré, Kumulus Vape aborde le second semestre avec une visibilité relativement limitée. L’objectif annuel de 58 M€ reste à confirmer, dépendant de la saisonnalité (généralement plus favorable au S2) et des opérations commerciales. Le déploiement du réseau de franchises Cigaverte et la participation aux grands salons sectoriels devraient soutenir l’activité, mais le contexte de consommation reste contraint. La poursuite des partenariats avec les marques leaders du marché contribue à consolider le positionnement du groupe, sans pour autant réduire les incertitudes du marché.


De notre côté nous restons prudents et maintenons notre estimation de CA 2025e légèrement en dessous de l’objectif du groupe à 57,0 M€. D’autre part nous réduisons nos prévisions d’EBE à 2,8 M€ (vs 3,5 M€ auparavant), traduisant une marge de 5,0%.


Recommandation


A la suite de cette publication et à la mise à jour de notre modèle de valorisation, notre objectif de cours est abaissé à 6,9€ (vs 7,2€ précédemment), traduisant un upside de +49,7%. Notre opinion reste à l’Achat.



Valeurs associées

KUMULUS VAPE
4,6100 EUR Euronext Paris +0,22%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 18/09/2025 à 08:56:49.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

