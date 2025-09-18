Kumulus Vape : Premier semestre mitigé

Publication des résultats semestriels 2025
Au terme de son premier semestre 2025, Kumulus publie un chiffre d’affaires en baisse de -7,6% à 27,8 M€. L’EBE du groupe ressort quant à lui à 1,5 M€ traduisant un recul marqué de -19,6% par rapport au S1 2024 ainsi qu’une marge d’EBE de 5,3% (-80bps vs S1 2024). Dans le même temps, le REX diminue de -24,0% YoY à 1,2 M€ et le résultat net ressort en retrait de -41,7% à 0,6M€. Dans le sillage des dernières publications, le groupe continue de faire face à un environnement économique contraint avec de forts vents contraires sur la consommation.
Perspectives
Avec un bilan toujours solide et un modèle recentré, Kumulus Vape aborde le second semestre avec une visibilité relativement limitée. L’objectif annuel de 58 M€ reste à confirmer, dépendant de la saisonnalité (généralement plus favorable au S2) et des opérations commerciales. Le déploiement du réseau de franchises Cigaverte et la participation aux grands salons sectoriels devraient soutenir l’activité, mais le contexte de consommation reste contraint. La poursuite des partenariats avec les marques leaders du marché contribue à consolider le positionnement du groupe, sans pour autant réduire les incertitudes du marché.
De notre côté nous restons prudents et maintenons notre estimation de CA 2025e légèrement en dessous de l’objectif du groupe à 57,0 M€. D’autre part nous réduisons nos prévisions d’EBE à 2,8 M€ (vs 3,5 M€ auparavant), traduisant une marge de 5,0%.
Recommandation
A la suite de cette publication et à la mise à jour de notre modèle de valorisation, notre objectif de cours est abaissé à 6,9€ (vs 7,2€ précédemment), traduisant un upside de +49,7%. Notre opinion reste à l’Achat.
