KUMULUS VAPE : Organisation d'une visioconférence destinée aux investisseurs particuliers

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), annonce l'organisation d'une visioconférence actionnaires et investisseurs particuliers le



jeudi 10 avril 2024 à 18h.

Cette visioconférence sera l'occasion de présenter la stratégie de développement ainsi que les résultats 2024 de Kumulus Vape. Elle permettra aux actionnaires ou investisseurs particuliers d'échanger avec l'équipe de direction.

Pour participer à cette visioconférence, nous vous remercions de vous inscrire avant le jeudi 10 avril 2025 à 12 heures. Les informations de connexion à la visioconférence seront fournies aux participants inscrits avant l'événement.

Vous pouvez d'ores et déjà adresser vos questions par e-mail à : v.baudoin@kumulusvape.fr

S'INSCRIRE :

https://app.livestorm.co/euroland-corporate/kumulus-vape-resultats-2024?s=eeb23638-fdb9-4116-918a-d4ec2ee8759b

À propos de Kumulus Vape



Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la cigarette électronique. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec 11 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des marques comme Fruizee ( grossiste Fruizee ). En 2024, Kumulus Vape a réalisé un chiffre d'affaires de 60,7 millions d'euros. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 60 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).







Contacts

Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99