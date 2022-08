KUMULUS VAPE : Lancement de " Seconde Vape ", la marketplace C2C dédiée à la vape de seconde main

Communiqué de presse

Corbas, le 29 août 2022

Lancement de « Seconde Vape »,

la marketplace C2C dédiée à la vape de seconde main

Une nouvelle initiative au service de l'environnement

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce le lancement de « Seconde Vape », un site de vente de cigarettes électroniques d'occasion , pour donner un second souffle aux matériels de vapotage, dans une démarche écologique et responsable.

Seconde Vape : des produits de seconde main de qualité à prix réduits

Avec l'essor du marché de la seconde main qui n'a cessé de croître ces dernières années, de nouvelles habitudes de consommation se sont développées qui touchent aujourd'hui le marché des produits du vapotage. Cette tendance est d'autant plus marquée que le marché s'inscrit dans une concurrence de plus en plus forte des fabricants, matérialisée par un renouvellement permanent des équipements et l'arrivée continue de nouvelles innovations. Une situation qui pousse nombre de consommateurs à délaisser rapidement leur ancien matériel pour adopter les derniers produits du marché.

Dans ce contexte, grâce à « Seconde Vape » ( www.secondevape.fr ), les vapoteurs débutants et expérimentés peuvent désormais accéder à du matériel de vapotage de qualité à moindre coût, ou renouveler leur équipement grâce aux économies issues de la revente de leur propre matériel de vapotage (batteries, réservoirs et accessoires) dont ils n'ont plus l'utilité.

Au-delà de l'aspect financier, ce marché de l'occasion offre aussi de nouvelles perspectives de consommation avec notamment l'accès à des pièces rares, en raison d'une production limitée ou n'étant tout simplement plus fabriquées par les constructeurs.

Un objectif sociétal et environnemental conforme à l'engagement historique de Kumulus Vape

Avec la plateforme « Seconde Vape », les utilisateurs peuvent désormais s'investir activement sur le plan écologique en donnant une seconde vie à des produits jusqu'ici destinés au rebut. A la clé : des bénéfices immédiats pour la planète avec la réduction des déchets électroniques.

A l'occasion du lancement de Seconde Vape, Rémi Baert, Président et fondateur de Kumulus Vape, déclare : « Les enjeux sociétaux et environnementaux ont toujours été au cœur de nos préoccupations, et après le parrainage réussi d'une vingtaine de ruches ou encore notre partenariat avec l'association Coeur2Bouchons, nous le prouvons une nouvelle fois avec « Seconde Vape », qui propose une marketplace C2C au service d'une consommation durable et responsable. Acteur pionnier de la vape en France, nous nous devions d'être encore moteurs aujourd'hui avec cette initiative parfaitement en ligne avec les attentes des consommateurs et les exigences de sobriété pour la planète. »

Prochain rendez-vous :

Résultats du premier semestre 2022

22 septembre 2022

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé pour réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti un des catalogues de cigarette

électronique les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à

destination des particuliers et des boutiques spécialisées ( grossiste de cigarette électronique ). En 2021, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 34,5 M€, en hausse de 53%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 60 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

Contacts

Kumulus Vape Actifin Actifin Vincent Baudoin

Directeur de la communication Isabelle Dray

Relations presse Nicolas Lin

Communication financière v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59 idray@actifin.fr

01 56 88 11 29 nlin@actifin.fr

01 56 88 11 24

