KUMULUS VAPE : Kumulus Vape lance son nouveau site Groupe : une expérience plus fluide et intuitive

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce la mise en ligne de son site Groupe. Plus moderne et ergonomique, il offre un accès simplifié aux informations clés du Groupe, s'adressant aussi bien aux partenaires, aux médias, qu'aux investisseurs.





Un site optimisé pour une information plus accessible



Pensé pour répondre aux attentes d'un public varié, ce nouveau site propose une interface plus claire et intuitive, permettant de découvrir facilement l'histoire, les engagements et la stratégie du Groupe. Il offre un accès rapide aux actualités et communiqués de presse, avec un moteur de recherche et des filtres avancés pour une consultation efficace des rapports financiers et documents règlementaires de l'entreprise cotée.

Rémi Baert, Président-Directeur Général de Kumulus Vape, déclare : " Ce nouveau site marque une étape importante pour Kumulus Vape. Nous avons voulu créer un espace clair et dynamique, à l'image de notre Groupe, pour mieux informer et fédérer notre écosystème. "

Avec cette refonte, Kumulus Vape affirme sa volonté de renforcer la visibilité et la transparence de son activité. Ce site devient un point d'entrée incontournable pour mieux comprendre l'entreprise, suivre son actualité et accéder à l'ensemble de ses publications.

Disponible dans une version bilingue français / anglais, le site Groupe de Kumulus Vape est consultable à l'adresse : https://groupe.kumulusvape.fr

Prochain rendez-vous

Résultats annuels 2024

10 avril 2025 après Bourse







À propos de Kumulus Vape



Fondée en 2012 et basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, Kumulus Vape s'est imposée comme un acteur majeur de la vape en France. Cotée sur Euronext Growth, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 60,8 M€ en 2024 et vise 62 M€ en 2025. Forte d'un catalogue parmi les plus vastes du marché, avec des marques propres de référence comme Mexican Cartel ( grossiste Mexican Cartel) , Kumulus Vape allie innovation, performance et engagement en faveur de la réduction des risques liés au tabac fumé, tout en poursuivant activement son expansion.







Contacts



Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99