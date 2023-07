KUMULUS VAPE : Kumulus Vape annonce l'acquisition de 100% du capital du réseau de boutiques spécialisées Cigaverte

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce l'acquisition de l'intégralité du capital de l'entreprise Cigaverte, l'un des pionniers historiques du marché français du vapotage. Cet accord représente le commencement d'une nouvelle ère pour Cigaverte et s'inscrit dans la stratégie de croissance de Kumulus Vape.

Kumulus renforce son réseau de distribution

Cette acquisition de la société Delia diffusion, qui gère le réseau de boutiques spécialisées Cigaverte, est principalement financée par emprunt. Elle porte le nombre de boutiques détenues par Kumulus Vape à 58, incluant désormais 16 succursales et 42 franchises. Ce réseau élargi, présent dans près d'un tiers des départements français, consolide la présence de Kumulus Vape sur le territoire national et offre à ses clients un éventail de services toujours plus vaste.

Le chiffre d'affaires du réseau Cigaverte s'élevait au 30 septembre 2022 (date de clôture de son exercice comptable) à 7,8 MEUR. Au 31 décembre 2023, Kumulus Vape n'aura pas l'obligation d'établir des comptes consolidés de ses propres comptes et de ceux de ses acquisitions car les seuils obligatoires sur les deux exercices ne seront pas dépassés. La Société réalisera en revanche des comptes combinés.

Un Directeur exécutif des opérations pour le développer

Afin de piloter son réseau et d'en favoriser le développement, Kumulus Vape annonce dans le même temps le recrutement de Monsieur Lionel Hugues en qualité de Directeur exécutif des opérations. Pur produit de la grande distribution et lui-même entrepreneur dans le domaine du vapotage, Lionel Hugues a notamment occupé des postes clés de responsable de réseau chez LIDL France ou de store manager pour APPLE à Londres, Birmingham ou Lyon. Il aura entre autres charges celle d'insuffler une nouvelle dynamique ambitieuse à la franchise Cigaverte.

Rémi Baert, PDG et Fondateur de Kumulus Vape, s'est exprimé sur cette acquisition : " L'intégration de Cigaverte constitue une étape majeure pour Kumulus Vape, qui devient l'une des entreprises du marché du vapotage dotées du plus grand nombre de boutiques physiques. Avec l'arrivée de Lionel Hugues et son expertise, nous entamons le travail avec confiance et ambition. Je sais que sa direction apportera une croissance dynamique à notre réseau. "

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la cigarette électronique. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des marques comme Justfog ( grossiste Justfog ). En 2022, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 55,7 M€, en hausse de 61%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui 65 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

Prochain rendez-vous :

Résultats du premier semestre 2023

14 septembre 2023 après Bourse





