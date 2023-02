KUMULUS VAPE : Calendrier financier 2023

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce les dates de ses prochaines publications financières pour l'exercice 2023. Celles-ci auront lieu après la fermeture de la Bourse.

• Résultats annuels 2022 : 12 avril 2023

• Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 : 3 mai 2023

• Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 : 20 juillet 2023

• Résultats du 1er semestre 2023 : 14 septembre 2023

• Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023 : 2 novembre 2023

• Chiffre d'affaires 2023 : 1er février 2024

• Résultats 2023 : 10 avril 2024

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des marques comme Aspire ( grossiste Aspire) . En 2022, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 55,7 M€, en hausse de 61%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 70 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

Contacts

Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr 06 10 84 52 59

Kumulus Vape

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr 06 82 32 16 99

