KUMULUS VAPE : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société TSAF

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », publie le bilan semestriel au 31 décembre 2025 de son contrat de liquidité confié à TSAF - Tradition, Securities And Futures.

Au titre de celui-ci, les moyens figurant au compte de liquidité étaient les suivants :

2 711 actions ;

22 871 €.

Nombre de transactions effectuées :

Achat : 73 ;

Vente : 88.

Quantité de titres négociés :

Achat : 22 036 ;

Vente : 24 583.

Capitaux négociés :

Achat : 98 395,83 € ;

Vente : 108 450,05 €.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 258 actions ;

12 816,78 €.

L'intégralité des transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation est consultable sur le site : https://groupe.kumulusvape.fr/investisseurs/

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires 2025

4 février 2026 après Bourse







A propos de Kumulus Vape



Créée en 2012 et basée à Corbas, dans la région lyonnaise, Kumulus Vape s'est imposée comme un acteur majeur du secteur français de la cigarette électronique. L'entreprise œuvre à proposer des solutions crédibles, responsables et accessibles face au tabac traditionnel, dans une logique alliant santé publique et respect de l'environnement. Cette orientation constitue le socle de sa stratégie de développement, pensée pour être à la fois pérenne et multicanale.

Aujourd'hui, Kumulus Vape regroupe près de 75 collaborateurs, organisés de manière agile afin de répondre efficacement aux attentes d'une clientèle diversifiée, composée de consommateurs et de professionnels. Son offre repose sur un catalogue étendu de plus de 11 000 références diffusées à travers ses plateformes e-commerce spécialisées ainsi que son réseau de points de vente physiques.

Cotée en bourse sur Euronext Growth Paris depuis juin 2021 (ALVAP, ISIN : FR0013419876), Kumulus Vape a enregistré en 2024 un chiffre d'affaires consolidé de 60,7 millions d'euros, attestant de la solidité de son modèle et de la dynamique positive de son marché.





