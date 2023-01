KUMULUS VAPE : Bilan annuel du contrat de liquidité signé avec AUREL BGC

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialiste de la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », rend à ce jour public le bilan annuel du contrat de liquidité qu'elle a signé avec la société AUREL BGC.

Données pour l'exercice 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par la société KUMULUS VAPE à AUREL BGC, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

37.997,78 €

1 407 titres

Nombre de transactions effectuées :

Achat : 259

Vente : 260

Quantité de titres négociés :

Achat : 15 408 titres

Vente : 15 515 titres

Capitaux négociés :

Achat : 159.566,67 €

Vente : 161.396,22 €

Il est rappelé qu'au 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

28.576,49 €

2 316 titres

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires annuel 2022

9 février 2023 après Bourse

A? propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des marques comme Vaporesso ( grossiste Vaporesso ). En 2021, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 34,5 M€, en hausse de 53%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 70 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr 06 10 84 52 59

Kumulus Vape

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr 06 82 32 16 99

