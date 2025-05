KUMULUS VAPE : Assemblée générale du 23 juin 2025 : mise à disposition des documents préparatoires

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce avoir mis à la disposition du public l'ensemble des documents préparatoires à son Assemblée générale 2025.



Cette Assemblée générale se tiendra dans les locaux du Groupe Kumulus Vape le :

lundi 23 juin 2025 à 11h.

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée a été publié le lundi 19 mai 2025 au BALO n°60.

L'ensemble des documents préparatoires est consultable sur le site du Groupe, à l'adresse suivante :

https://groupe.kumulusvape.fr/investisseurs/?e-filter-24bfb4c-annees=2025-fr&e-filter-24bfb4c-thematique=assemblee-generale-fr

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2025

17 juillet 2025 après Bourse





À propos de Kumulus Vape



Depuis sa création en 2012, Kumulus Vape s'est hissée parmi les principaux acteurs français de la cigarette électronique, portée par une mission claire : offrir une alternative fiable, accessible et responsable au tabac fumé, afin d'en atténuer les effets sanitaires et environnementaux. Cette ambition fondatrice guide toujours l'Entreprise dans sa stratégie de développement omnicanale et responsable. Implantée à Corbas, au cœur de la métropole lyonnaise, Kumulus Vape s'appuie aujourd'hui sur près de 75 collaborateurs et une organisation agile pour répondre aux besoins des consommateurs et professionnels du secteur. Son catalogue figure parmi les plus étoffés du marché, avec plus de 11 000 références, parmi lesquelles la marque propre Mexican Cartel ( grossiste Mexican Cartel ), accessibles à travers ses plateformes e-commerce B2C et B2B, ainsi que dans son réseau de boutiques. Cotée sur Euronext Growth Paris depuis juin 2021 (code mnémonique : ALVAP, code ISIN : FR0013419876), Kumulus Vape a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires consolidé de 60,7 M€.





