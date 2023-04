KUMULUS VAPE : 2022 : nouvelle année de performances

2022 : nouvelle année de performances

Objectif de chiffre d'affaires largement dépassé : +61%

Résultat d'exploitation : +55%

Résultat net en forte hausse : +67%

De nouvelles ambitions pour 2023

Objectif : 63M€ de chiffre d'affaires

Renforcement des partenariats de distribution



Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialiste de la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme "vape" annonce ce jour la publication de son résultat annuel pour l'exercice 2022. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 7 avril 2023.

Comptes annuels 2022 (KEUR) 2021 (KEUR) Variation (%) Chiffres d'affaires 55 676 34 479 61% Marge brute 10 180 6 874 48% EBE 3 364 2 225 51% Résultats d'exploitation 3 070 1 985 55% Résultat courant 3 028 2 008 51% Résultat net 2 230 1 334 67%





Rémi BAERT, Président-directeur général et fondateur de Kumulus Vape, déclare à l'occasion de la publication de ces résultats : « Les résultats de 2022 témoignent de l'engagement sans faille de nos équipes, de la confiance de nos partenaires et du soutien indéfectible de nos clients. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre eux pour leur précieuse contribution à cette réussite. En 2023, nous écrirons ensemble une nouvelle page de notre histoire, en poursuivant notre croissance et en visant un objectif ambitieux de 63 millions d'euros de chiffre d'affaires. Forts de notre détermination et de notre vision audacieuse, nous nous préparons à relever de nouveaux défis et à saisir les opportunités qui se présenteront à nous. »



Une croissance de 61%, nouveau dépassement d'objectif annuel

En 2022, Kumulus Vape a une nouvelle fois enregistré une forte progression de son chiffre d'affaires, atteignant 55,7 millions d'euros, soit une augmentation de 61% par rapport à l'exercice précédent. Avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 69%, l'activité BtoB a été le moteur de cette performance, portée par les puissants accords de distribution signés par la Société mais aussi par une stratégie probante de prise de parts de marché. Sur le secteur BtoC, l'activité du site kumulusvape.fr, qui fêtait ses 10 ans, est quant à elle restée soutenue, avec un chiffre d'affaires de 5,3 M€, soit une croissance de 12%. Soulignons que la croissance de l'entreprise a une nouvelle fois été exclusivement organique, les premières acquisitions de réseaux de boutiques spécialisées étant intervenues en fin d'exercice. Le chiffre d'affaires de la marketplace CtoC Seconde Vape, lancée en septembre 2022, est jugé non-significatif.



Forte progression des résultats, nette appréciation des marges

Sur l'exercice, la marge brute de l'entreprise a connu une progression remarquable de 48%, passant de 6,8 MEUR en 2021 à 10,1 MEUR en 2022. Cette croissance, qui s'inscrit dans le contexte général dégradé connu de tous, illustre une fois encore la capacité de Kumulus Vape à générer des profits de manière rentable, conformément à ses objectifs initiaux.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) a également enregistré une hausse substantielle de 51%, passant de 2,2 MEUR en 2021 à 3,3 MEUR en 2022. Cette évolution témoigne de la parfaite maîtrise des charges d'exploitation sur l'exercice. Ainsi, les autres achats et charges externes ressortent à 3,9 MEUR, ce qui représente 7% du chiffre d'affaires global (contre 7,3% en 2021). Les charges de personnel et charges sociales, en augmentation de 28%, sont également contenues à 4,8% du chiffre d'affaires, contre 6% en 2021. Afin de compléter les équipes logistiques et accompagner sa croissance, soulignons que la Société a eu recours au travail intérimaire, à hauteur de 258 KEUR sur 8 mois.

Le résultat d'exploitation est également en forte progression, passant de 1,9 MEUR en 2021 à 3 MEUR en 2022, soit une hausse de 55%. Ces chiffres illustrent une légère baisse de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, qui représente désormais 5,5% du chiffre d'affaires (contre 5,8% en 2021). Ceci s'explique principalement par la hausse des variations de change sur les achats de marchandises en devises ansi que par l'augmentation des dotations aux provisions (codes promotion corrélés à l'activité soutenue).

Le résultat courant avant impôt a lui aussi progressé, enregistrant une hausse de 51% à plus 3 MEUR en 2022. Après comptabilisation du résultat financier et de la charge d'impôt, le résultat net du groupe s'établit donc à 2,2 MEUR, en croissance de 67% et en adéquation avec l'augmentation du chiffre d'affaires global.



Une structure financière saine

Kumulus Vape a clôturé son exercice avec une trésorerie disponible de 564 KEUR (vs 2,8 MEUR en 2021). Cette variation s'explique par un volume d'achats de marchandises très significatif en fin d'exercice, destiné à accompagner la forte croissance du groupe attendue sur les premières semaines de 2023. Les stocks de l'entreprise sont ainsi en forte hausse en 2022 (+5,8 MEUR). Trois levées de BSA ont par ailleurs été réalisées au cours de l'exercice 2022, démontrant la confiance renouvelée des investisseurs accompagnant l'entreprise depuis son introduction sur Euronext Access en 2019, puis sur Growth en 2021.

De son côté, la dette financière hors encours bancaires est de 750 KEUR au 31 décembre 2022. Elle s'explique principalement par la souscription de nouveaux emprunts destinés à financer l'acquisition de deux réseaux de boutiques spécialisées annoncée au marché au mois de décembre 2022.

Les capitaux propres de l'entreprise s'élèvent à 11,8 MEUR, contre 9,3 MEUR au terme de l'exercice précédent.



Feux verts pour atteindre le nouvel objectif de 63 M€ de CA

Suite à une croissance annuelle moyenne de 79% depuis 2017, Kumulus Vape envisage une nouvelle période d'expansion en 2023. Forte d'un début d'année prometteur, l'entreprise ambitionne ainsi d'atteindre un palier supérieur en visant 63 millions d'euros pour 2023.

Dans les mois à venir, Kumulus Vape pourra s'appuyer sur la force de ses alliances en matière de distribution, renforcées dès le début de l'exercice, ainsi que sur l'évolution et le lancement de ses marques propres. Ces initiatives contribueront à parfaire les liens avec ses partenaires et à accroître la part de marché de l'entreprise dans un secteur en croissance continue, malgré les défis posés par l'augmentation des coûts d'emballage et de transport des marchandises, ou les fluctuations de la valeur de l'euro par rapport au dollar.



Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2023

3 mai 2023



A propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 5 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des marques comme Innokin ( grossiste Innokin ) En 2022, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 55,7 MEUR, en hausse de 61%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 70 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).



Contacts

Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59



Kumulus Vape

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99

