Kroger revoit à la baisse ses prévisions de ventes annuelles en raison du resserrement des budgets des consommateurs

Le chiffre d'affaires trimestriel de l'entreprise est inférieur aux prévisions

Pression croissante sur les familles à revenu faible ou moyen - directeur général par intérim

L'épicier a accéléré ses réductions de prix au troisième trimestre

Kroger KR.N a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles ce jeudi, en raison de signes indiquant que les consommateurs se montrent plus sélectifs dans leurs achats de produits alimentaires et de produits frais, et qu'ils misent davantage sur les promotions.

La chaîne de supermarchés a également manqué ses prévisions de ventes pour le troisième trimestre et ses actions ont chuté de près de 6% après que le directeur général par intérim Ron Sargent ait déclaré que les acheteurs à revenu moyen ressentent désormais la même pression que les familles à faible revenu.

"Ils font des achats plus petits et plus fréquents pour gérer leur budget et réduisent leurs achats discrétionnaires", a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats, dans le contexte de la réduction des aides alimentaires.

Les prestations SNAP, qui fournissent une aide alimentaire aux personnes dont le budget est plus serré, ont été brièvement interrompues pour la première fois le 1er novembre pendant la fermeture du gouvernement fédéral , ce qui a eu pour effet de réduire les finances des ménages.

"Il semble que les consommateurs cherchent à en avoir le plus possible pour leur argent lorsqu'ils font leurs courses", a déclaré Brian Mulberry, gestionnaire de portefeuille chez Zacks Investment Management.

La concurrence s'est également intensifiée, avec des rivaux plus importants tels que Walmart WMT.N et Target TGT.N qui réduisent leurs prix pour gagner des clients. Kroger a également intensifié ses réductions de prix à la fin du trimestre pour retenir les clients soucieux de leur budget.

La société a fermé des usines et supprimé des emplois pour réduire les coûts tout en réorganisant sa stratégie de commerce électronique suite à l'éviction du directeur général Rodney McMullen en mars.

Elle fermera trois des huit centres d'exécution automatisés construits avec son partenaire britannique Ocado OCDO.L et prendra une charge de 2,6 milliards de dollars alors qu'elle passe à un réseau hybride et approfondit ses liens avec Instacart, DoorDash et Uber Eats.

Les ventes identiques de Kroger, hors carburant, ont augmenté de 2,6% au troisième trimestre, contre des attentes de 2,91%, selon les données de LSEG. Il a gagné 1,05 $ par action sur une base ajustée, dépassant les attentes de 1,03 $.

Le distributeur s'attend à ce que les ventes identiques à celles de 2025, hors carburant, augmentent dans une fourchette de 2,8 % à 3 %, dont le point médian est inférieur aux attentes d'une hausse de 3,14 %. En septembre, il s'attendait à une croissance des ventes comprise entre 2,7 % et 3,4 %.