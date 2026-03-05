 Aller au contenu principal
Kroger progresse grâce aux espoirs de redressement de son nouveau directeur général, malgré des prévisions en demi-teinte
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 17:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 mars - ** Les actions de l'épicier Kroger KR.N augmentent de 4,7 % pour atteindre 71,20 $ ** La société annonce un bénéfice du 4ème trimestre supérieur aux estimations, mais prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels mitigés, alors que le nouveau directeur général Greg Foran cherche à augmenter la part de marché du distributeur

** Le directeur financier David Kennerley a déclaré que les prévisions reflètent les plans de la société pour réinvestir agressivement les économies réalisées grâce à un approvisionnement plus strict, à la rationalisation des processus et à la réduction des coûts dans des prix quotidiens plus compétitifs et un meilleur service

** Les analystes de J.P.Morgan disent qu'étant donné ce qui semble être un ralentissement de la consommation, les prévisions de ventes semblent plus en ligne ou légèrement meilleures que prévu

** Les actions ont augmenté de ~2% en 2025

