Kroger ferme ses entrepôts robotisés et Ocado va recevoir un versement de 350 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Kroger a déclaré le mois dernier qu'il fermait 3 entrepôts robotisés aux États-Unis

*

L'entrepôt prévu à Charlotte ne sera pas mis en service

*

L'entrepôt prévu à Phoenix sera mis en service en 2026

*

Ocado déclare que sa priorité est de générer un flux de trésorerie positif en 2026

*

L'action Ocado a augmenté de 10 %

(Ajout d'actions au paragraphe 2, détails dans l'ensemble de l'article) par Yadarisa Shabong et James Davey

Ocado OCDO.L recevra un paiement unique de 350 millions de dollars de son partenaire américain Kroger KR.N après que l'épicier a décidé de fermer trois entrepôts robotisés et d'abandonner le projet d'une autre installation, a déclaré le groupe technologique britannique vendredi.

Les actions d'Ocado ont bondi de 10 % dans les premiers échanges à la suite de cette nouvelle, limitant les pertes de 2025 à 33 %.

L'action a plongé de 17 % le 18 novembre après que Kroger a réinitialisé sa stratégie de commerce électronique de produits alimentaires , portant un coup majeur à l'histoire de l'investissement d'Ocado.

Kroger a déclaré que les entrepôts construits avec Ocado à Frederick dans le Maryland, à Pleasant Prairie dans le Wisconsin et à Groveland en Floride fermeraient en janvier.

Vendredi, Ocado a déclaré que Kroger avait également décidé de ne pas donner suite à un projet d'entrepôt à Charlotte, en Caroline du Nord, qui devait entrer en service en 2026.

Un autre site à Phoenix, en Arizona, qui devait également ouvrir ses portes l'année prochaine, sera toutefois maintenu.

L'accord initial d'Ocado avec Kroger en 2018 l'a vu identifier 20 sites américains pour construire des entrepôts robotisés, faisant du groupe le plus important partenaire d'Ocado. Cependant, jusqu'à présent, seuls huit ont été mis en service, y compris les trois prévus pour la fermeture.

Kroger prévoit plutôt de renforcer sa présence dans la livraison rapide de produits d'épicerie grâce à des relations élargies avec les sociétés de livraison Instacart CART.O , DoorDash DASH.O et Uber Eats UBER.N .

Le paiement compensatoire de 350 millions de dollars qui sera effectué en janvier 2026 reflète la perte pour Ocado des futurs frais de capacité pour les sites affectés.

La fermeture des trois sites en direct réduira d'environ 50 millions de dollars les recettes de frais d'Ocado au cours de l'exercice 2026.

"Ocado réaffirme sa priorité de devenir positif en termes de flux de trésorerie au cours de l'exercice fiscal 2026, grâce à une croissance continue des sites en activité et des nouveaux sites, et grâce à une discipline rigoureuse en matière de coûts et de capitaux."

Le directeur général Tim Steiner a déclaré: "Nous restons enthousiastes quant à l'opportunité que représentent les produits évolutifs d'Ocado sur le marché américain."