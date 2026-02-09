Kroger confie à Greg Foran, ancien dirigeant de Walmart, la direction de l'épicerie américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

M. Foran est nommé un an après l'éviction du directeur général McMullen

*

M. Foran est crédité du redressement des activités de Walmart aux États-Unis

*

Les actions de Kroger ont augmenté d'environ 7 % dans les échanges de pré-marché

(Ajout de détails sur le passage de M. Foran chez Walmart au paragraphe 3, de commentaires d'analystes aux paragraphes 7-8; mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 9) par Angela Christy M

Kroger KR.N a nommé lundi Greg Foran, ancien cadre de Walmart, au poste de directeur général, au terme d'une année de recherche après l'éviction de Rodney McMullen en mars dernier.

M. Foran a été le directeur général d'Air New Zealand

AIR.NZ pendant environ cinq ans, jusqu'en octobre 2019. Entre 2014 et 2019, il a été président et directeur général des activités américaines de Walmart WMT.O .

Chez Walmart, M. Foran a été reconnu pour avoir redressé les activités américaines en gérant plus de 4 600 magasins, tout en aidant à développer ses activités numériques en introduisant la commande et le ramassage en ligne. Sous sa direction, Walmart a enregistré 20 trimestres de croissance des ventes comparables.

"SE CONCENTRER SUR LA CROISSANCE NUMÉRIQUE"

"(Nous) pensons qu'il (M. Foran) apporte une crédibilité immédiate à Kroger après avoir réussi à redresser les opérations des magasins Walmart aux États-Unis", a déclaré Michael Montani, analyste chez Evercore ISI.

En décembre, Kroger a revu à la baisse son objectif de ventes annuelles, en raison de nouveaux signes indiquant que les Américains deviennent plus sélectifs tout en faisant face à une inflation persistante.

"M. Foran hériterait d'un portefeuille d'enseignes multiples bien plus complexe que la chaîne unifiée de Walmart", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley. L'objectif de M. Foran, selon eux, sera probablement de renforcer l'exécution dans les magasins et d'évaluer si Kroger dispose des outils nécessaires pour accélérer la croissance numérique.

Les actions de la société, qui a réaffirmé ses prévisions pour l'exercice 2025, étaient en hausse d'environ 7 % dans les échanges de pré-marché lundi.

Pendant sa recherche d'un nouveau directeur général, le conseil d'administration de Kroger a nommé l'administrateur principal Ronald Sargent, ancien grand patron de la chaîne de fournitures de bureau Staples pendant plus d'une décennie, en tant que directeur général par intérim. La société a déclaré que M. Sargent resterait président du conseil d'administration. M. McMullen s'est retiré l'année dernière après avoir dirigé l'épicerie pendant environ 11 ans. Son départ fait suite à l'abandon par Kroger d'une tentative de rachat de Albertsons pour 25 milliards de dollars, une opération qu'il avait fortement soutenue comme moyen de lutter contre la hausse des prix et de stimuler la concurrence.

Sous la direction de M. McMullen, qui a été démis de ses fonctions après avoir été jugé "incompatible" avec certaines politiques de l'entreprise, le cours des actions de la société a plus que triplé.