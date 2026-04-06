Kratos progresse après que Jefferies l'a relevé à "acheter" en raison de son potentiel de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Les actions de la société de défense Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O augmentent de près de 5 % à environ 71 $ avant le marché

** Jefferies relève la note de "hold" à "buy" et maintient le PT à $85

** La société de courtage estime que ses perspectives de chiffre d'affaires sont à la hausse, grâce à l'accélération de la croissance de l'hypersonique, à l'expansion des opportunités de propulsion de missiles et à la demande constante d'électronique à micro-ondes dans le cadre des programmes de défense

** KTOS a un fort potentiel de croissance car l'augmentation de la production de Valkyrie, soutenue par une demande solide, pourrait augmenter les revenus et les bénéfices bien au-delà des attentes de base de l'entreprise ** 17 courtiers sur 21 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 4 à "conserver"; leur estimation médiane est de 121 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 11,3 % depuis le début de l'année