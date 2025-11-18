 Aller au contenu principal
Kraken évalué à 20 milliards de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 22:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La bourse de crypto-monnaies Kraken a déclaré mardi avoir levé 800 millions de dollars lors d'un tour de table qui l'a valorisée à 20 milliards de dollars, alors que les entreprises du marché numérique continuent d'attirer l'attention des investisseurs.

