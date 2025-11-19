Kraken dépose confidentiellement un dossier d'introduction en bourse, les entreprises de crypto-monnaies souhaitant s'introduire avant les élections de mi-mandat de 2026

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 5 et 8) par Arasu Kannagi Basil et Pritam Biswas

Kraken, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde, a déclaré mercredi qu'elle avait déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que les sociétés d'actifs numériques cherchent à exploiter le nouveau marché des cotations avant les élections de mi-mandat de 2026.

Des sociétés telles que Circle CRCL.N , émetteur de stablecoins, et Gemini GEMI.O et Bullish BLSH.N , échangeurs de cryptomonnaies, ont fait des débuts remarqués aux États-Unis cette année.

La cotation potentielle de Kraken alimentera la concurrence dans un secteur où le sentiment est devenu plus optimiste grâce au soutien de l'administration Trump.

Le président Donald Trump, qui s'est engagé à faire de l'Amérique la "capitale mondiale de la cryptographie", a signé la loi Genius Act au début de l'année, ce qui a renforcé la confiance dans le secteur des actifs numériques.

"L'introduction en bourse confidentielle de Kraken signale une chose: les crypto-monnaies sont là pour rester et les bourses de crypto-monnaies ne sont pas un marché où le vainqueur rafle tout. La voie à suivre pour les bourses de crypto-monnaies aux États-Unis est d'innover et de se développer avec plus d'actifs négociables et de pénétrer les paiements", a déclaré Jacob Zuller, analyste chez Third Bridge.

L'annonce de Kraken intervient un jour après que la société a déclaré qu'elle était évaluée à 20 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds, soit une augmentation de 33 % en moins de deux mois. Le financement a impliqué la participation de poids lourds de Wall Street, Jane Street et Citadel Securities.

La bourse de crypto-monnaies prévoit d'entrer en bourse au cours du premier trimestre 2026, avait rapporté Reuters le mois dernier.

La récente levée de fonds et l'introduction en bourse pourraient permettre à Kraken d'investir dans la croissance de ses produits et l'expansion à l'étranger, a déclaré Zuller.

À moins d'un an des élections de mi-mandat, les analystes s'attendent à ce que les sociétés de crypto-monnaies fassent preuve d'une certaine urgence dans la poursuite des introductions en bourse afin de devancer toute incertitude. Le parti présidentiel a tendance à perdre du terrain lors des élections de mi-mandat, ce qui pourrait remodeler le paysage de l'industrie des actifs numériques.

Grayscale, gestionnaire d'actifs axé sur les cryptomonnaies, et BitGo, société de garde de titres, font partie des entreprises actuellement en cours d'introduction en bourse.

Kraken, fondée en 2011, a déclaré que le nombre d'actions à offrir et la fourchette de prix n'ont pas encore été déterminés.

Initialement axée sur les crypto-monnaies, la société s'est étendue à d'autres catégories d'actifs au cours des derniers mois, y compris les actions avec le déploiement d'un système de transactions sans commission.

Kraken s'est également développée de manière agressive par le biais d'acquisitions, en achetant la plateforme de transactions de contrats à terme au détail NinjaTrader pour 1,5 milliard de dollars en mai et la bourse de contrats à terme Small Exchange à IG Group pour 100 millions de dollars le mois dernier.