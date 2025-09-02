 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kraft Heinz projette une scission en deux sociétés cotées
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 13:45

(Zonebourse.com) - Kraft Heinz annonce son intention de se scinder en deux sociétés cotées en Bourse 'à grande échelle dotées de portefeuilles de marques emblématiques, de capacités de premier plan, de profils financiers attrayants et de modèles uniques de création de valeur'.

Cette opération est conçue pour maximiser les capacités et les marques du groupe agroalimentaire tout en réduisant la complexité, 'permettant aux deux nouvelles sociétés de déployer plus efficacement leurs ressources pour leurs priorités stratégiques distinctes'.

L'une des deux sociétés ('Global Taste Elevation Co'), comprenant des marques comme Heinz, Philadelphia ou Mac & Cheese, a représenté des revenus d'environ 15,4 milliards de dollars et un EBITDA ajusté de l'ordre de 4 MdsUSD en 2024.

L'autre ('North American Grocery Co'), détenant des marques telles que Oscar Mayer, Singles ou Lunchables, a représenté quant à elle des revenus d'environ 10,4 MdsUSD et un EBITDA ajusté d'environ 2,3 MdsUSD l'année dernière.

Le CEO de Kraft Heinz, Carlos Abrams-Rivera, prendra la direction de North American Grocery Co, et travaillera au projet avec le président du conseil d'administration Miguel Patricio, qui prendra le titre de président exécutif.

Un comité de scission, dirigé par le vice-président du conseil John Cahill, sera constitué pour superviser la réalisation de l'opération. Kraft Heinz s'attend actuellement à ce qu'elle soit finalisée au cours du second semestre 2026.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

