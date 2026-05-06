Kraft Heinz met en garde contre les risques d'inflation et prévoit de supprimer 400 emplois à l'étranger en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations dans le titre, les paragraphes 1 et 9, de la déclaration du directeur général au paragraphe 4 et de celle de l'analyste au paragraphe 6) par Anuja Bharat Mistry

Kraft Heinz Co KHC.O a mis en garde contre une hausse des pressions inflationnistesen 2026, due en partie au conflit au Moyen-Orient, et a déclaré qu'elle prévoyait de supprimer 400 postes hors Amérique du Nord au cours de l'année, selon un document déposé mercredi auprès de la SEC.

Les fabricants mondiaux de biens de consommation courent le risque de voir la fragile reprise de la demandes'effriter, car la hausse des coûts du carburant liée au conflit au Moyen-Orient attise les pressions inflationnistes et pousse les entreprises à augmenter leurs prix.

Cependant, l'action Kraft Heinz a progressé d'environ 4 % en début de séance après que le fabricant de ketchup a dépassé les estimations trimestrielles, porté par les premiers signes de progrès des efforts d'investissement du directeur général Steve Cahillane visant à relancer son activité de sauces et condiments aux États-Unis, suite à sa décision en février de suspendre les projets de scission de la société .

Kraft Heinz augmente ses effectifs dans l'ensemble de l'organisation, en mettant particulièrement l'accent sur les équipes de marketing et de vente, a déclaré M. Cahillane dans ses remarques préparées. La société a maintenu ses objectifs annuels, invoquant la prudence en raison de l'environnement macroéconomique.

En février, elle avait annoncé qu'elle investirait environ 600 millions de dollars dans le marketing et la recherche pour relancer son activité aux États-Unis, qui a souffert d'une baisse des dépenses. Cette décision intervient alors même que M. Cahillane reste favorable au maintien de l'option de scission de la société. Cette pause devrait permettre d'économiser 300 millions de dollars de coûts en 2026.

"C'est le résultat direct de la volonté du directeur général Steve Cahillane de tirer parti de l'échelle et de stimuler la croissance; sa décision de ne pas scinder la société leur a permis de conserver cette échelle d'exploitation et de bénéficier des gains d'efficacité qui en découlent", a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

Kraft Heinz a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 6,05 milliards de dollars, contre une estimation de 5,89 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice par action ajusté de 58 cents pour le trimestre clos le 28 mars a dépassé les estimations de 50 cents par action.

Toutefois, le résultat d'exploitation ajusté trimestriel a reculé de 11,8 % par rapport à l'année précédente, s'établissant à 1,1 milliard de dollars, pénalisé par la hausse des dépenses publicitaires,les pressions inflationnistes sur les coûts de fabrication et de logistique, les fraisliés à la scission et l'augmentation des coûts de restructuration.

Dans l'ensemble, les prix trimestriels ont augmenté de 0,8 point de pourcentage, tandis que les volumes ont baissé de 1,2 point de pourcentage par rapport à l'année dernière. Kraft Heinz a déclaré avoir augmenté ses prix dans certaines catégories afin d'atténuer l'impact de la hausse des coûts des intrants.

La société continue de tabler sur une baisse de ses ventes organiques annuelles comprise entre 1,5 % et 3,5 % et sur un bénéfice ajusté compris entre 1,98 et 2,10 dollars par action.