Kraft Heinz lance un Mac & Cheese hyperprotéiné dans le cadre de la relance de son directeur général

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(Mises à jour pour ajouter des détails aux points 5 et 6)

Kraft Heinz KHC.O a déclaré mardi qu'il prévoyait de lancer des Mac & Cheese riches en protéines dans le cadre des efforts du directeur général Steve Cahillane pour relancer le fabricant de produits alimentaires emballés après avoir mis en pause ses projets de scission.

Le mois dernier, Kraft Heinz a interrompu ses efforts pour scinder l'entreprise et a déclaré que les problèmes étaient "réparables et sous notre contrôle"

* La nouvelle ligne de produits, appelée PowerMac, sera lancée en avril et contiendra 17 grammes de protéines et 6 grammes de fibres par portion.

* Lors de l'annonce de la pause, M. Cahillane a déclaré que le sous-investissement avait affamé des marques telles qu'Oscar Mayer et Kraft Mac & Cheese.

* L'industrie des aliments emballés a tenté de faire face à un changement des préférences alimentaires en faveur d'aliments plus sains, accéléré par la campagne "Make America Healthy Again" de l'administration américaine ainsi que par l'adoption rapide des médicaments GLP-1 pour la perte de poids.

* Disponible en deux saveurs, Original et Cheddar blanc, PowerMac sera commercialisé dans la grande distribution au prix de 2,99 dollars par boîte de 7,25 onces.

* La société prévoit également de lancer en avril des Lunchables et des boissons Capri-Sun "meilleurs pour la santé", avec des électrolytes et une faible teneur en sucre.

* Ces lancements font partie de l' investissement de 600 millions de dollars deKraft Heinz dans l'entreprise, annoncé le mois dernier .