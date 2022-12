Krach des cryptos : comment réagir ?

(Crédits photo : Pexels - Worldspectrum )

Pour ceux qui s'intéressent au marché des cryptos, vous avez certainement remarqué que cette année a été pleine de rebondissements et d'actualités qui ont fait trembler le marché comme la récente descente aux enfers de la plateforme d'échange FTX.

Il n'est jamais simple pour un investisseur de faire face à un krach, particulièrement sur un marché aussi risqué que celui des monnaies numériques. Découvrons donc dans cet article nos conseils pour mieux gérer ces périodes de fortes chutes des prix des crypto monnaies.

Ne pas laisser ses émotions prendre le dessus dans le contexte de bear market crypto actuel

Le contrôle des émotions est un aspect essentiel de tout trader rentable et c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit des crypto monnaies, puisque ces actifs sont considérés comme ultra-volatils et ultra-risqués.

Il est donc important d'apprendre à contrôler ses émotions pour éviter qu'elles ne prennent le dessus sur votre capacité à analyser objectivement les marchés et à prendre vos décisions de trading.

C'est un exercice qui s'avère extrêmement difficile sur le marché de crypto monnaies qui peut connaître d'impressionnants mouvements de prix rapides et aujourd'hui, les nombreux scandales n'aident pas à garder son calme.

À court terme, avoir un plan de trading cryptos avec des règles de money management strictes

L'un des outils de trading essentiel pour contrôler ses émotions et renforcer sa discipline de trading quand vous intervenez sur le marché des crypto monnaies, surtout sur le court terme, est d'avoir un plan de trading précis avec une gestion des risques spécifique.

Il est important d'insister ici sur le money management qui permet de protéger votre capital de trading, car trader les crypto monnaies est une activité extrêmement risquée à cause de la nature non régulée et l'extrême volatilité du marché des devises numériques.

En fonction de votre style de trading (scalping, day trading, swing trading), de votre tolérance au risque, de votre capital de départ, de vos objectifs de trading, ainsi que de votre stratégie de trading et des produits financiers que vous utilisez pour faire du crypto trading, vous devrez mettre en place des règles de gestion des risques et de l'argent plus ou moins strictes.

Dans tous les cas, il est important d'utiliser au minimum un ordre stop-loss dès que vous ouvrez une position de trading pour limiter vos pertes en cas de mouvement de prix contraire.

À long terme, investir dans les crypto monnaies via un plan d'investissement (DCA)

Votre approche de l'investissement dans les crypto monnaies est différente de celle du trading des crypto monnaies, car votre objectif et votre horizon de placement sont complètement différents.

Ici, l'objectif principal est de profiter d'une appréciation de la valeur des jetons que vous souhaitez acheter dans le temps, de sorte que la volatilité sur le court terme n'a aucune importance pour vous.

Puisqu'il est souvent difficile de déterminer les meilleurs points d'entrée (et encore plus sur le marché volatil des crypto monnaies), vous pouvez adopter la stratégie de l'investissement programmé ou Dollar Cost Averaging (DCA).

La mise en place d'un plan d'investissement vous permet ainsi d'acheter une certaine somme de crypto monnaies régulièrement pour un montant prédéfini quel que soit le prix d'achat. En accumulant des crypto-monnaies sur chacune de vos positions, vous lissez le prix d'entrée et n'essayez pas de « timer » le marché.

Accepter que les crypto monnaies sont risquées et volatiles, mais potentiellement très rémunératrices

Il ne faut pas oublier que l'activité de trading est risquée par nature – et c'est encore plus vrai avec le marché des crypto monnaies pour de nombreuses raisons.

D'abord, il s'agit d'un marché relativement jeune (environ 10 ans), dont les fondamentaux faisant bouger les prix ne sont pas réellement connus. Il est donc plus compliqué de comprendre le marché et d'anticiper de futurs mouvements de prix.

Ensuite, le marché des crypto monnaies est un marché non régulé, ce qui signifie qu'aucune entité centrale comme une chambre de compensation ou un organe de régulation ne le supervise ou le surveille. Cela signifie aussi que les traders et investisseurs ne bénéficient d'aucune protection.

Enfin, c'est un marché extrêmement volatil, ce qui signifie que les prix peuvent rapidement bouger dans un sens comme dans l'autre. Il n'est pas rare que le cours d'une crypto monnaie puisse gagner ou perdre 25 % ou plus en une seule journée par exemple.

Il est donc important de comprendre et d'accepter que trader les crypto monnaies est risqué. Cependant, le niveau de risque équivaut souvent à son potentiel de gain. En effet, plus un investissement est risqué, plus cela signifie qu'il est potentiellement rémunérateur. Et le marché des crypto monnaies peut en effet être très rémunérateur avec la bonne approche.

Bear market crypto : une opportunité sur le long terme ?

Comme lors de toute baisse importante des marchés, certains investisseurs en profitent pour acheter des jetons qui ont fortement baissé et qui ont retrouvé des valorisations qu'ils estiment correctes pour passer à l'achat.

Pour preuve, les gestionnaires de fonds continuent d'investir sur le marché des crypto monnaies actuellement pour profiter de la forte chute des prix.

Cathie Wood, par exemple, CEO et CIO de la société américaine de gestion de placements ARK Invest, a récemment acheté pour 3,2 millions de dollars d'actions de Coinbase portant son investissement total dans la plateforme d'échange à 5,8 millions de dollars.

Après l'effondrement de la plateforme d'échange FTX, Goldman Sachs a déclaré vouloir dépenser des dizaines de millions de dollars pour investir dans des entreprises liées au monde des crypto monnaies.

Le bear market crypto actuel pourrait donc permettre à certains investisseurs de se positionner, surtout sur le long terme.

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse

Source des images : Freepik

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.