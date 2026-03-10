« KPop Demon Hunters » est en route pour les Oscars — en direct sur scène

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Broadway

Les chanteurs de "KPop Demon Hunters", le film d'animation de Netflix le plus regardé de tous les temps, monteront pour la première fois sur la scène des Oscars. EJAE, Rei Ami et Audrey Nuna interpréteront "Golden" lors de la cérémonie de dimanche, ont annoncé mardi le producteur exécutif et showrunner Raj Kapoor et la productrice exécutive Katy Mullan.

La cérémonie sera retransmise en direct sur ABC et en streaming sur Hulu.

La prestation du trio à Los Angeles mettra en valeur la musique de la bande originale à succès du film nommé aux Oscars et présentera "une fusion d'instrumentistes coréens traditionnels et de danse" - un hommage aux racines culturelles coréennes qui ont façonné le son et l'histoire du film.

Les chanteurs du groupe fictif HUNTR/X interpréteront la chanson originale nominée aux Oscars et coécrite par EJAE, marquant ainsi un moment important dans leur carrière.

Réalisé par Maggie Kang et Chris Appelhans, "KPop Demon Hunters" est devenu une sensation mondiale, et sa musique continue de faire fureur dans le monde entier.

L'histoire suit trois chasseurs de démons qui se doublent d'idoles de la K-pop, luttant contre des forces surnaturelles tout en captivant les fans sur scène.

Le musicien et acteur américain Miles Caton, connu pour son rôle révélateur de Sammie dans le film d'horreur « Sinners », nommé aux Oscars, du réalisateur Ryan Coogler, également nommé aux Oscars, fera également ses débuts aux Oscars.

Caton se joindra à Raphael Saadiq pour interpréter la chanson originale du film "I Lied To You", nominée aux Oscars.

La performance se transformera en un hommage grandiose et teinté de blues auquel participeront Misty Copeland, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone "Kingfish" Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush, Shaboozey et Alice Smith.

Le long métrage de Warner Bros., célèbre pour sa riche exploration de la musique blues et de la culture noire dans le Sud des États-Unis à l'époque de la ségrégation, est en tête de tous les films cette année avec un record de 16 nominations aux Oscars, soit le plus grand nombre de nominations pour n'importe quel film.

"Sinners" raconte l'histoire de deux frères jumeaux, tous deux interprétés par Michael B. Jordan, nominé aux Oscars, qui ouvrent un juke-joint dans le Mississippi des années 1930 et se retrouvent face à une communauté de vampires. Le péril surnaturel devient une puissante allégorie de la ségrégation et du racisme.

