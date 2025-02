KPN: démarrage d'un programme de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - L'opérateur télécoms KPN annonce le démarrage de son programme de rachats d'actions pour 250 millions d'euros annoncé fin janvier, programme dont l'achèvement est prévu au plus tard le 25 juillet prochain.



Le groupe néerlandais prévoit d'utiliser jusqu'un million d'actions rachetées dans ce cadre pour couvrir des plans d'actionnariat salarié, les actions restantes devant être annulées de façon à réduire son capital.



KPN rappelle que ce programme de rachats d'actions vient s'ajouter à un dividende de 18,2 centimes d'euro par action anticipé sur 2025, ce qui lui permettra de redistribuer l'ensemble de son free cash-flow à ses actionnaires.





