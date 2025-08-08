 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 750,61
+0,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Koppers Holdings chute à la suite de l'abaissement de ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 16:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions du fabricant de produits du bois Koppers Holdings KOP.N ont baissé d'environ 14 % à 28,62 $

** La société réduit ses prévisions de ventes nettes pour l'exercice 25 à 1,9 à 2 milliards de dollars par rapport à son objectif précédent de 2,0 à 2,2 milliards de dollars

** La société réduit ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 25 à 4-4,6 dollars, contre 4,75 dollars attendus précédemment

** La société annonce des ventes de 504,8 millions de dollars au deuxième trimestre, soit une baisse de 10,4 % par rapport à l'année précédente

** Affiche un BPA ajusté de 1,48 $, contre 1,36 $ l'année dernière

**"Avec le deuxième trimestre à notre actif et aucune prévision d'amélioration de la demande dans la plupart de nos marchés finaux pour le second semestre de cette année, nous ajustons nos prévisions" - Leroy Ball, directeur général de la société

** Les actions ont baissé d'environ 11,20 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters.

