Kontoor va céder la marque de jeans Lee à Authentic Brands dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 1 milliard de dollars

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Kontoor Brands KTB.N a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour céder sa marque de jeans Lee à Authentic Brands Group pour un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars, alors que le fabricant de vêtements rationalise ses activités etse concentre sur des marques à forte croissance telles que Wrangler.

L'accord comprend un paiement initial de 750 millions de dollars et un paiement complémentaire potentiel de 250 millions de dollars liée aux performances futures sous la propriété d'Authentic , a précisé Kontoor.

L'action Kontoor a progressé de 1 % en pré-ouverture.

La société, qui a été scindée de VF Corp en 2019 , a été confrontée à des difficultés persistantes avec Lee, dont les performances ont été inférieures à celles de Wrangler ces dernières années.

Lee a dû faire face à une demande inégale, en particulier aux États-Unis, et à une concurrence acharnée sur le segment du denim de milieu de gamme.

Au cours de son premier trimestre, Kontoor a entamé un processus de cession de l'activité Lee, dans le but de mieux concentrer ses efforts sur l'alignement de son portefeuille de marques sur les opportunités clés, a déclaré la société.

Authentic Brands, qui détient un portefeuille de marques de mode et de lifestyle comprenant notamment Reebok et Guess, a nommé mercredi Matt Maddox au poste de directeur général, succédant àJamie Salter qui occupera désormais le poste de président exécutif.

Salter, fondateur d'Authentic Brands, a déclaré à CNBC qu'il prévoyait d'introduire la société en Bourse dans les 12 prochains mois.

Authentic génère environ 38 milliards de dollars de “ventes au détail à l'échelle du système”, principalement en concédant sous licence la propriété intellectuelle de marques en difficulté à des partenaires, selon son site web.

Morgan Stanley agit en tant que banque conseil de Kontoor, tandis que Foley & Lardner assure le conseil juridique.

L'opération, qui devrait être finalisée au cours du second semestre 2026 sous réserve des autorisations réglementaires, a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Kontoor .