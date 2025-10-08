KONE remporte le contrat de 'la plus haute tour du monde' en Arabie Saoudite
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 10:27
L'entreprise finlandaise fournira 67 ascenseurs et escaliers mécaniques, incluant des modèles KONE MiniSpace, MonoSpace et TravelMaster, ainsi que ses solutions numériques People Flow, 24/7 Connect et E-Link pour le suivi à distance.
Quatre ascenseurs seront dotés de la technologie UltraRope, à base de fibre de carbone, permettant des trajets verticaux de plus de 630 mètres tout en réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 15%.
'Cette commande confirme notre position de leader mondial dans le secteur des immeubles de grande hauteur et illustre notre expertise technique et notre capacité d'innovation', a affirmé Philippe Delorme, directeur général de KONE.
Le contrat, enregistré au 3e trimestre 2025, renforce la présence de KONE sur le segment des gratte-ciel, cinq des dix plus hauts bâtiments mondiaux étant désormais équipés par le groupe.
