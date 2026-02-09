 Aller au contenu principal
Kone prévoit des changements dans plusieurs unités en Finlande
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 14:41

Kone prévoit des changements organisationnels dans ses unités de chaîne d'approvisionnement et de R&D.

Les négociations concernent son usine de Hyvinkää ainsi que l'unité de Recherche & Développement (R&D) de l'entreprise, touchant principalement les employés basés en Finlande.

À ce stade, le besoin estimé de réduction est au maximum de 70 postes en Finlande. Le nombre final de licenciements et toute mesure alternative éventuelle sera déterminé au fur et à mesure de l'avancement des négociations législatives.Le champ des négociations compte environ 840 employés en Finlande, où l'impact devrait être le plus important.

Les négociations débuteront le 9 février 2026, conformément aux exigences légales finlandaises.

