Kone:nouveau vice-président exécutif Commercial & Operations information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 16:15









(CercleFinance.com) - Kone annonce la nomination de Nicolas Alchal au poste de vice-président exécutif, Commercial & Operations, à compter du 1er avril 2025.



Il succède à Axel Berkling, qui quittera ses fonctions le 31 mars et restera conseiller exécutif jusqu'en août 2025.



Nicolas Alchal conservera son rôle intérimaire à la tête de l'organisation Europe jusqu'au retour de Karla Lindahl fin mars.



Kaori Uehigashi est nommée vice-présidente exécutive, Strategy & Transformation, à partir de mai 2025, après avoir dirigé cette fonction par intérim depuis janvier 2024.





