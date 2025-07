Kone: équipera la plus haute tour de bureaux de Finlande information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté une commande pour fournir ses solutions People Flow au projet The Node, une tour de bureaux de 130 mètres et 32 étages située dans le quartier de Pasila à Helsinki.



Attendu pour 2028, The Node deviendra le plus haut immeuble de bureaux de Finlande, accueillant 3 000 postes de travail sur 45 000 m², tout en visant la certification BREEAM Excellent grâce à des principes stricts d'économie circulaire.



La commande comprend 16 ascenseurs (dont neuf KONE MonoSpace 700 DX et sept MonoSpace 500 DX), 28 portillons KONE KT1000, ainsi que des solutions KONE Office Flow, People Flow Analysis, deux ascenseurs JumpLift 800 et SiteFlow pour optimiser le chantier.







