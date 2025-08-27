Kohl's se concentre davantage sur le redressement de l'entreprise, ce qui se traduit par une hausse des bénéfices et une augmentation de l'action

Augmentation de 20 % des actions dans la matinée

Le bénéfice par action du deuxième trimestre dépasse les estimations grâce à la réduction des coûts

Révision à la baisse des objectifs de vente annuels, révision à la hausse des prévisions de marge

Les dirigeants signalent un bon départ pour la rentrée scolaire

Kohl's KSS.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, car le redressement de la chaîne américaine de grands magasins, qui dure depuis des années, permet de réduire les coûts et sa gamme de produits plus frais attire de nouveau les clients, ce qui a fait grimper ses actions de 20 % dans les premiers échanges.

La société a également fait état d'un deuxième trimestre consécutif de hausse des ventes, les efforts de réévaluation de son assortiment de produits ayant porté leurs fruits, même si elle a été confrontée à trois changements de directeur général en l'espace de quelques années, le dernier en date ayant quitté après une centaine de jours.

"Nous pensons vraiment que nous sommes bien préparés (...) pour apporter de la valeur lorsque cela deviendra incroyablement important pour le client dans la seconde moitié de l'année et surtout pendant les vacances", a déclaré la directrice financière Jill Timm lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Kohl's a multiplié les coupons pour les produits de marque et introduit des articles plus frais dans ses magasins moins chers afin de maintenir l'intérêt de ses clients à revenus faibles et moyens, alors que les tarifs douaniers et l'inflation toujours élevée ont réduit les budgets des ménages.

L'entreprise prévoit de réduire certaines commandes auprès des marques qui augmentent fortement leurs prix en raison des droits de douane et de maintenir les produits de marque propre à un prix abordable.

Les sacs à dos, les chaussures et les produits en denim plus tendance, tels que les vêtements amples de Levi's LEVI.N , ont été très demandés pendant les achats de la rentrée scolaire, a déclaré le directeur général par intérim Michael Bender.

Kohl's prévoit désormais un bénéfice annuel par action compris entre 50 et 80 cents, contre une fourchette de 10 à 60 cents précédemment.

Les actions de la société, qui font l'objet d'un intérêt élevé de la part des vendeurs à découvert, ont rebondi cette année après une chute de 51 % en 2024, car elles sont devenues l'une des préférées des investisseurs du secteur de la vente au détail.

"Ces résultats ont probablement convaincu certaines personnes que Kohl's n'est pas en danger de détresse financière, et ils couvrent leurs positions à découvert", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar Research.

RÉDUIRE, RÉDUIRE, RÉDUIRE

Kohl's ferme les magasins les moins performants et réduit ses activités de bijouterie et d'habillement pour femmes afin d'inclure des produits plus frais. Il a également fermé un centre d'exécution électronique dans l'Ohio au début de l'année.

Son partenariat avec la chaîne de magasins de produits de beauté haut de gamme Sephora, détenue par LVMH LVMH.PA , qu'elle a ouvert dans l'ensemble de ses plus de 1 100 magasins aux États-Unis cette année, a également contribué à attirer des clients plus jeunes.

"L'amélioration de la rentabilité donne à la direction une certaine marge de manœuvre, mais Kohl's est toujours coincé dans le milieu restreint de la vente au détail - obligé de faire des rabais importants pour vendre des produits tout en luttant pour articuler une identité de marque claire", a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste d'EMarketer.

Les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué de 4,1 % par rapport à l'année précédente, après une baisse de 5,2 % au premier trimestre.

Le bénéfice ajusté par action de Kohl's de 56 cents pour le trimestre clos le 2 août a dépassé les estimations de 29 cents, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes comparables ont chuté de 4,2 %, soit moins que les estimations qui tablaient sur une baisse de 5 %, tandis que les ventes nettes ont également dépassé les attentes.

La société basée dans le Wisconsin a également resserré ses prévisions pour les ventes annuelles et les ventes comparables, tout en relevant son objectif de marge d'exploitation pour 2025.