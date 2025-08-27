Kohl's : révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels

(AOF) - Kohl's a déclaré au deuxième trimestre un bpa de 56 cents contre 29 cents attendu. La chaîne américaine de grands magasins a vu ses ventes comparables baisser de 4,2% contre un repli de 5%. La société table sur un bpa annuel compris entre 50 et 80 cents, contre une fourchette initiale de 10 à 60 cents. Les ventes devraient reculer de 5 % à 6 % sur l'exercice en cours, contre une prévision antérieure de baisse comprise entre 5 % et 7 %.

Kohl's a fermé un centre de traitement des commandes en ligne dans l'Ohio plus tôt cette année et réduit la voilure dans ses activités de bijouterie et de prêt-à-porter féminin, privilégiant des produits plus actuels.

" Nous avons réussi à améliorer notre marge brute, réduire nos stocks et maîtriser nos dépenses, ce qui se traduit par de solides résultats au deuxième trimestre ", a déclaré le PDG intérimaire Michael Bender.

Les frais de vente, généraux et administratifs ont reculé de 4,1 % sur un an, après une baisse de 5,2 % au premier trimestre.

