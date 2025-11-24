Kohl's est en dents de scie ; nomme Michael Bender, directeur général par intérim, à un poste permanent

24 novembre - ** Les actions de la chaîne américaine de grands magasins Kohl's < KSS.N > sont en dents de scie dans les premiers échanges volatiles

** La société nomme Michael Bender, vétéran de la vente au détail , au poste de directeur général permanent , après avoir assuré l'intérim depuis le mois de mai

** Bender est le quatrième directeur général à temps plein en trois ans chez KSS, et il a redoublé d'efforts pour tirer parti des partenariats de l'entreprise, ainsi que pour rationaliser ses opérations en fermant des magasins et en supprimant des emplois

** Bender a remplacé Ashley Buchanan, l'ancien directeur général qui a été licencié pour une relation personnelle non divulguée avec un fournisseur dont il avait activement poursuivi les affaires, à peine 100 jours après son entrée en fonction

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action KSS a augmenté d'environ 12 % cette année