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Kodiak Sciences bondit après que son médicament pour les yeux a atteint l'objectif principal d'une étude de phase tardive
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 15:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Kodiak Sciences KOD.O font un bond de 57,23 % à 35,77 $

** L'action devrait connaître sa plus forte hausse quotidienne en six mois, si les gains se maintiennent

** La société déclare que son médicament expérimental, Zenkuda, a atteint l'objectif principal dans une étude de stade avancé chez des patients atteints de rétinopathie diabétique, une maladie oculaire liée au diabète

** Dans l'étude, 62,5 % des patients traités avec Zenkuda ont montré une nette amélioration de la gravité de la maladie, contre 3,3 % de ceux qui ont reçu un traitement fictif - KOD

** Le médicament a été bien toléré, aucun cas d'inflammation oculaire n'ayant été signalé au cours de l'essai - KOD

** KOD déclare que les résultats soutiennent une demande de mise sur le marché américain pour le traitement; prévoit d'accélérer la soumission

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de 22,50 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

KODIAK SCIENCES
35,7469 USD NASDAQ +57,13%
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