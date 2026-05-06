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Knight-Swift prend de l'élan après avoir augmenté le montant de son émission d'obligations convertibles à 1,3 milliard de dollars
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 16:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** Les actions de la société de transport routier Knight-Swift Transportation KNX.N ont progressé de 2,8 % à 63,35 dollars et devraient mettre fin mercredi à une série de trois séances de baisse consécutives, après une levée de fonds supérieure aux prévisions ** KNX, basée à Phoenix, en Arizona, a annoncé mercredi matin le prix de son émission privée d'obligations convertibles à 1 % d'une valeur de 1,3 milliard de dollars, arrivant à échéance en novembre 2031

** Le montant de l'émission a été porté à 1,3 milliard de dollars, alors qu'il était initialement d'un milliard de dollars; le prix de conversion initial de 80,11 dollars représente une prime de 30 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action, à 61,62 dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser la totalité du principal restant dû de 300 millions de dollars au titre du prêt à terme de 2027, rembourser 400 millions de dollars de son prêt à terme de 2023 et rembourser partiellement sa ligne de crédit renouvelable

** La société utilisera également le produit pour financer 92,8 millions de dollars de transactions « capped call »; le prix plafond initial est fixé à 104,75 dollars, soit 70 % de plus que le dernier cours de clôture de l'action

** KNX affiche une capitalisation boursière d'environ 10 milliards de dollars

** Suite à cette annonce mercredi, l'action a progressé d'environ 21 % depuis le début de l'année, en ligne avec la hausse de 21 % de l'indice S&P 400 Transportation .SPMDCTRN

** Sur les 19 analystes couvrant le titre, 14 recommandent « achat fort » ou « achat », 4 « conserver » et 1 « vendre »; le cours cible médian de 72 $ est en hausse par rapport aux 64,50 $ d'il y a un mois, selon les données de LSEG

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