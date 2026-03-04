 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Klotho dégringole alors que la biotech mise gros sur le gisement de métaux du Groenland
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 19:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Klotho Neurosciences KLTO.O chutent de 26% à 39 cents

** KLTO déclare avoir acquis la société privée Greenland Mines Corp, ce qui lui donne le contrôle du gisement de palladium, d'or et de platine de Skaergaard, au Groenland

** Greenland Mines Corp. contrôle 80 % du projet Skaergaard dans le sud-est du Groenland

** L'entreprise combinée sera rebaptisée Greenland Mines et gérera deux divisions, l'exploitation minière et la biotechnologie

** Le projet Skaergaard recèle des métaux d'une valeur estimée à 68 milliards de dollars, selon la société

** Les actionnaires de Greenland Mines détiendront environ 93 % de la société après la fusion, qui est considérée comme un rachat inversé

** Les sociétés ont signé leur accord de fusion le 3 mars et ont conclu l'opération aujourd'hui

** KLTO a chuté de 58 % en 2025

Fusions / Acquisitions
Groenland
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank