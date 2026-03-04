Klotho dégringole alors que la biotech mise gros sur le gisement de métaux du Groenland

4 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Klotho Neurosciences KLTO.O chutent de 26% à 39 cents

** KLTO déclare avoir acquis la société privée Greenland Mines Corp, ce qui lui donne le contrôle du gisement de palladium, d'or et de platine de Skaergaard, au Groenland

** Greenland Mines Corp. contrôle 80 % du projet Skaergaard dans le sud-est du Groenland

** L'entreprise combinée sera rebaptisée Greenland Mines et gérera deux divisions, l'exploitation minière et la biotechnologie

** Le projet Skaergaard recèle des métaux d'une valeur estimée à 68 milliards de dollars, selon la société

** Les actionnaires de Greenland Mines détiendront environ 93 % de la société après la fusion, qui est considérée comme un rachat inversé

** Les sociétés ont signé leur accord de fusion le 3 mars et ont conclu l'opération aujourd'hui

** KLTO a chuté de 58 % en 2025