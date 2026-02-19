Klépierre vise pour 2026 une hausse prudente de l'EBE

Klépierre LOIM.PA a déclaré jeudi viser pour 2026 une légère hausse de son excédent brut d'exploitation (EBE), après avoir enregistré un résultat en ligne avec ses objectifs pour 2025 et dépassé sa propre prévision de cash-flow net courant par action.

Sur l'année dernière, l'opérateur de centres commerciaux a fait état d'un EBE de 1,12 milliard, en hausse de 5,5% et en ligne avec son objectif relevé en octobre. Pour 2026, il a indiqué viser un EBE minimum de 1,13 milliard d'euros.

Selon les calculs de Reuters, Klépierre table ainsi sur une hausse d'environ 0,9% pour son EBE minimum.

"Nous serons portés probablement par des vents meilleurs que ceux que nous avons mis dans le budget", a déclaré jeudi en conférence de presse Jean-Marc Jestin, président du directoire, citant une vision "conservatrice et raisonnable".

Le groupe prévoit également pour 2026 un cash-flow net courant d'au moins 2,75 euros par action, après 2,72 euros par action en 2025, dépassant son objectif relevé en octobre à 2,70 euros.

Les revenus locatifs nets annuels sont ressortis à 1,12 milliard d'euros en 2025, après 1,06 milliard l'année dernière.

Klépierre, qui loue des espaces commerciaux à travers l'Europe, notamment à Inditex ITX.MC , propriétaire de Zara, H&M HMb.ST ou encore Sephora, proposera la distribution d'un dividende en numéraire de 1,90 euro par action au titre de 2025, en hausse de 3% par rapport à l'année dernière et en ligne avec les attentes, selon un consensus compilé par LSEG.

