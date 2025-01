Klea Holding: nomination d'un administrateur information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 15:35









(CercleFinance.com) - Klea Holding fait part de l'arrivée d'un nouveau membre au sein de son conseil d'administration, à savoir Raphael Smila, avec effet à compter de cette date. Cette cooptation décidée à l'unanimité sera soumise pour approbation à la prochaine AG.



Raphael Smila est expert-comptable et président d'un Family Office, détenant des participations dans plusieurs sociétés dans le domaine de l'immobilier, de l'industrie et des nouvelles technologies. Il est par ailleurs actionnaire de Klea Holding.



'Fort de 20 ans d'expérience diversifiée dans le secteur financier et les nouvelles technologies, Raphael apporte une expertise entrepreneuriale et internationale importante précieuse', commente Clément Pacaud, directeur général de Klea Holding.





Valeurs associées KLEA HOLDING (ex VISIOMED) 0,20 EUR Euronext Paris -1,14%