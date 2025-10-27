KLEA HOLDING : Klea Holding renforce sa présence à Dubaï avec un premier investissement immobilier stratégique dans le projet phare Lumena Alta

Paris, 27 octobre 2025

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans divers secteurs, annonce son premier investissement immobilier à Dubaï au sein du prestigieux projet immobilier de bureaux Lumena Alta , développé par Omniyat, l'un des promoteurs les plus réputés de l'émirat. Cet investissement s'inscrit dans une logique de diversification des leviers de création de valeur pour les actionnaires.

Lumena Alta est le nouveau chef-d'œuvre à usage mixte d'Omniyat qui s'élèvera à 380 mètres au-dessus de la ligne d'horizon de Dubaï, à l'entrée de Business Bay. La tour réunit des espaces de bureaux de catégorie A avec un Sky Hôtel 5 étoiles, des restaurants raffinés et des installations de bien-être. Son design aérodynamique et sa façade en verre torsadé symbolisent la clarté, l'ambition et la croissance sans limite. Certifiée LEED Platine, WELL Building Platine, WiredScore Platine et SmartScore Platine, la tour allie durabilité, technologie intelligente et efficacité énergétique pour des espaces de travail prêts pour l'avenir.

L'espace de bureaux acquis par Klea Holding, d'une superficie d'environ 415 m², pourra être loué ou revendu, selon l'évolution du marché. La livraison de la tour est prévue pour le troisième trimestre 2030.

Ce projet s'inscrit dans une démarche de développement stratégique de Klea Holding dans la région du Golfe (GCC), avec la création d'une filiale immobilière dédiée. Fort de son implantation locale via Smart Salem, premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) acquis en 2021, Klea Holding bénéficie d'une connaissance approfondie de l'environnement économique et réglementaire de l'émirat, lui permettant de saisir les meilleures opportunités du marché.

Grâce à sa solidité financière et au flux de trésorerie générés chaque mois par Smart Salem, Klea Holding a parfaitement la capacité de porter ce projet, qui pourrait le cas échéant faire l'objet d'un refinancement bancaire non dilutif, sans renoncer à ses projets de développement déjà engagés à Dubaï (ambition d'ouverture d'un nouveau centre afin de compléter le maillage du territoire) et en Arabie Saoudite (ouverture du premier centre de la filiale Smart Health début 2026).

Ce premier investissement, d'un montant initial de 28,1 MAED (6,6 M€) hors droits, marque une étape importante dans la stratégie d'expansion de Klea Holding au sein du marché immobilier de Dubaï, porté par une croissance économique soutenue et une forte demande en bureaux premium. La pénurie actuelle d'espaces de travail de qualité dans l'émirat offre des perspectives de rentabilité à deux chiffres.

La réservation a été signée et s'est accompagnée d'un premier versement équivalent à 5% du montant total de l'investissement, financé sur fonds propres. Le contrat de vente devrait être signé début 2026 et les paiements seront étalés jusqu'à la réception des bureaux, prévue en 2030.

Raphaël Smila, PDG de Klea Holding, déclare : « Ce projet illustre notre volonté de capitaliser sur le dynamisme de Dubaï et notre connaissance approfondie du marché afin de créer de la valeur durablement pour nos actionnaires. Grâce à notre présence locale, notre capacité d'investissement et notre réseau bancaire, nous sommes en mesure de saisir les opportunités les plus prometteuses du marché sans impact dilutif pour les actionnaires. Au-delà de cette première opportunité, nous étudions la possibilité de réaliser d'autres investissements immobiliers dans les mois à venir. »

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe centré sur l'acquisition, le développement et la numérisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr