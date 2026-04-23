KLEA HOLDING : Klea Holding a généré des résultats records en 2025 et démontré une très grande résilience au 1er trimestre 2026

Croissance de +28% du chiffre d'affaires annuel, à 22,2 M€ ;

Progression de +57% de l'EBITDA et de l'EBITDA normalisé, soit un taux de marge de 31% ;

Doublement du résultat d'exploitation, à 3,4 M€ ;

Bénéfice net, part du Groupe, positif pour la deuxième année consécutive à 2,3 M€ ;

Plus de 5 M€ de trésorerie et un endettement financier net presque nul ;

Profitabilité préservée au 1 er trimestre 2026 malgré un recul conjoncturel de l'activité ;

trimestre 2026 malgré un recul conjoncturel de l'activité ; Confiance dans les fondamentaux du Groupe grâce aux initiatives engagées sur le marché porteur de la santé au Moyen-Orient et aux économies réalisées.

Paris, 23 avril 2026

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), groupe dont l'ambition est de capitaliser sur le puissant développement économique du Moyen-Orient pour maximiser la croissance et la création de valeur de ses activités, annonce ses résultats de l'exercice 2025 [1] . Les performances annuelles records en termes d'EBITDA et de bénéfice net témoignent de la croissance rentable de l'activité. A cette occasion, le Groupe fait également un point sur l'activité et la rentabilité du 1 er trimestre 2026, marqué par le conflit au Moyen-Orient, et réitère sa confiance dans les perspectives de développement grâce aux dernières initiatives engagées.

Forte croissance du nombre de tests et maîtrise des coûts pour doper la rentabilité

31/12 - M€ 2024 2025 Var. 25/24 Chiffre d'affaires 17,3 22,2 +4,9 +28% EBITDA normalisé 4,4 6,9 +2,5 +57% EBITDA 3,3 5,2 +1,9 +57% Résultat d'exploitation 1,7 3,4 +1,7 +102% Résultat net (part du Groupe) 1,4 2,3 +0,9 +62%

Grâce à la croissance annuelle du volume de tests réalisés dans les 3 centres médicaux Smart Salem à Dubaï et de la politique de hausse des prix initiée au 2 nd semestre 2025 sur l'offre Bilans de santé, Klea Holding a vu son chiffre d'affaires annuel progresser de +28% malgré un effet de change défavorable (+34% à taux de change constant).

Cette croissance a généré un effet de levier sur la rentabilité, de sorte que l'EBITDA consolidé ressort à 5,2 M€, en croissance de +57% et à un plus haut historique, malgré plus de 1,7 M€ de charges nettes à caractère non normatif, dont :

La restructuration du Groupe (-2,2 M€) afin d'améliorer de façon structurelle la rentabilité par une réduction des coûts centraux et des filiales ;

Les frais de développement (-0,7 M€) de la filiale Smart Health en Arabie Saoudite ;

L'indemnisation encaissée (+1,2 M€) pour couvrir partiellement la perte d'exploitation de Smart Salem lors de la fermeture d'un centre en raison des évènements climatiques de 2024.

Retraité de ces éléments, l'EBITDA normalisé s'élève à 6,9 M€, soit 31% du chiffre d'affaires consolidé. A noter que Smart Salem a généré un EBITDA de 8,7 M€, malgré un effet de change négatif, conforme aux ambitions affichées par la Société (fourchette comprise entre 8 et 9 M€).

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions (-1,8 M€), des frais financiers (-0,7 M€) et de l'impôt (-0,6 M€), le bénéfice net annuel, part du Groupe, ressort à 2,3 M€ (+62%). Klea Holding enregistre ainsi son 2 ème exercice consécutif bénéficiaire.

Solide génération de cash-flows pour désendetter le Groupe

31/12 - M€ 2024 2025 Var. 25/24 Capitaux propres (part du Groupe) 28,0 27,6 -0,4 -1% Dettes financières 5,9 5,4 -0,5 -8% Disponibilités 3,3 5,3 +2,0 +61% Endettement financier net 2,6 0,1 -2,5 -96% Taux d'endettement 9,2% 0,5% -8,7 points -

Grâce aux flux nets de trésorerie générés par son activité, Klea Holding a augmenté sa trésorerie de 2,0 M€ en 2025 tout en remboursant progressivement sa dette financière (-0,5 M€).

A fin 2025, le Groupe présente ainsi un bilan solide et sain constitué de :

27,6 M€ de fonds propres, malgré l'impact négatif des variations de taux de change ;

5,3 M€ de trésorerie disponible au service de la stratégie de développement et de retour aux actionnaires (cf. perspectives) ;

0,1 M€ d'endettement financier net, soit un ratio de dette nette / capitaux propres de seulement 0,5%.

Pour rappel, Klea Holding a également engagé en 2025, sous l'impulsion de son nouveau PDG, une politique offensive de retour aux actionnaires qui s'est d'ores et déjà traduite par le rachat et l'annulation de l'intégralité des BSA PARK en circulation ainsi que par le rachat d'actions propres représentant 0,3% du capital à fin 2025.

Résilience démontrée au 1 er trimestre 2026 dans un contexte hors-norme

Au 31 mars - M€ - non-audité T1 2025 [2] T1 2026 [3] Var. 26/25

publiée Var. 26/25 taux constants Chiffre d'affaires Medical Fitness 5,4 3,9 -29% -21% Chiffre d'affaires Bilans de santé 0,4 0,7 +74% +94% Chiffre d'affaires Autres revenus [4] 0,1 0,1 -9% +1% Chiffre d'affaires consolidé 6,0 4,7 -22% -13%

Alors que l'activité de Smart Salem était très bien orientée jusqu'à la fin du mois de février, le déclanchement de la guerre au Moyen-Orient a entrainé une série d'évènements hors-normes (fermeture du traffic aérien, école à domicile) qui sont venus s'ajouter au ralentissement économique saisonnier lié aux vacances scolaires et à la période des fêtes de l'Aïd-el-Fitr (fin du Ramadan). Ce contexte a entrainé une violente et imprévisible contraction de l'activité au cours du mois de mars. Le chiffre d'affaires de Smart Salem au 1 er trimestre 2026 ressort ainsi à 4,7 M€, en repli de 22% en données publiées et de 13% à taux de change constants.

Dans ce contexte exceptionnel, la filiale opérationnelle du Groupe a mis en œuvre les mesures immédiates de contrôle des coûts de sorte que son activité est restée profitable au 1 er trimestre 2026 avec un EBITDA de près de 1,5 M€ contre 2,0 M€ au 1 er trimestre 2025.

Dès le début du mois d'avril, une amélioration progressive de l'activité est observée, portée par la reprise des déplacements, le retour progressif au travail en présentiel et la fin des périodes de congés. Bien que la visibilité demeure limitée en raison du contexte géopolitique instable, le Groupe reste confiant et estime que la nature récurrente d'une partie significative de son activité (notamment les renouvellements et les visas) devrait permettre un rattrapage progressif du retard en termes de chiffre d'affaires sur les prochains trimestres.

Développements prometteurs sur le marché de la santé au Moyen-Orient

Au-delà de cette conjoncture incertaine, Klea Holding dispose aujourd'hui d'une assise financière solide pour partir à la conquête du vaste marché de la santé au Moyen-Orient. A ce titre, le Groupe a engagé plusieurs initiatives majeures en parallèle pour capter le plein potentiel de son implantation régionale et de son savoir-faire :

Smart Salem poursuit les discussions avec les autorités de santé dubaïotes afin d'étudier la possibilité d'implanter un 4 ème centre de santé et renforcer l'accessibilité de l'offre unique de diagnostics digitalisés ;

centre de santé et renforcer l'accessibilité de l'offre unique de diagnostics digitalisés ; Smart Health finalise, malgré le léger retard généré par le conflit et les restrictions de circulation des biens et des personnes, les travaux de construction de son 1 er centre médical à Riyad en Arabie Saoudite et vise désormais une ouverture au cours du printemps 2026 ;

centre médical à Riyad en Arabie Saoudite et vise désormais une ouverture au cours du printemps 2026 ; Klea Pharmaceuticals, la nouvelle filiale dédiée à la commercialisation d'un portefeuille de médicaments sous licence au Moyen-Orient et en Afrique, prépare le démarrage de son activité à Dubaï mi-2026 avant un déploiement programmé dès 2027 en Arabie Saoudite.

Forte de ces initiatives structurantes, Klea Holding est confiant sur ses perspectives à moyen terme et sur sa capacité à améliorer ses résultats en 2026, grâce notamment aux économies structurelles mises en œuvre. Le Groupe ne souhaite pas communiquer, à ce stade, d'objectifs chiffrés pour 2026 en raison du contexte géopolitique qui demeure instable et peut générer des ajustements contraints de calendrier d'opérations.

Fidèle à sa politique de retour aux actionnaires, Klea Holding continuera à allouer une part de ses excédents de trésorerie à son programme de rachat d'actions.

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe dont l'ambition est de capitaliser sur le puissant développement économique du Moyen-Orient pour maximiser la croissance et la création de valeur de ses activités. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », opère aujourd'hui au travers de Smart Salem , premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, de sa co-entreprise Smart Health dédiée au déploiement de centres d'analyse médicale numérisée en Arabie Saoudite, et de Klea Pharmaceuticals , filiale dédiée à la commercialisation d'un portefeuille de médicaments sous licence au Moyen-Orient et en Afrique. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr

[1] Les comptes annuels sont audités et ont été arrêtés par le Conseil d'administration. Le rapport financier annuel sera publié au plus tard le 30 avril 2026

[2] Taux de change moyen T1 2025 : EUR/AED = 3,87

[3] Taux de change moyen T1 2026 : EUR/AED = 4,30

[4] Bilan de santé au travail, Tests de pré-emploi, Frais de service, etc.