KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Les centres Smart Salem de Klea Holding démarrent 2025 avec un nouveau record de fréquentation en janvier

Smart Salem a réalisé plus de 17 500 tests en janvier 2025, établissant un nouveau record mensuel (contre un précédent record de 16 861 tests réalisés en octobre 2024)

Les centres ont effectué 17 122 tests Medical Fitness et 588 tests Bilans de santé , pour un total de 17 710 tests, soit une moyenne de 805 tests par jour

Smart Salem poursuit sa croissance forte et régulière, soutenue par la réouverture du centre médical City Walk le lundi 14 octobre

Paris, le 7 février 2025

KLEA HOLDING (FR0013481835 - ALKLH), groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans de multiples secteurs, annonce un nouveau record mensuel de fréquentation en janvier 2025 pour sa filiale Smart Salem, détenue à 100 %.

Après une forte performance au 4 ème trimestre 2024 (+33% par rapport au 4 ème trimestre 2023 [1] ), Smart Salem atteint un nouveau record de fréquentation mensuelle en réalisant un total de 17 710 tests en janvier 2025 (17 122 tests Medical Fitness + 588 tests Bilans de santé ), contre 13 504 tests réalisés en janvier 2024 (13 251 Medical Fitness + 253 Bilans de santé ), ce qui se traduit par une croissance du volume en glissement annuel de +31%.

Les centres Smart Salem ont dépassé une moyenne de 800 tests/jour en janvier 2025 (805), fournissant plus de 4 000 tests par semaine sur l'ensemble de ses 3 centres.

Cette performance confirme l'impact positif de la réouverture du centre City Walk le 14 octobre 2024, qui a permis à Smart Salem de retrouver très rapidement des volumes supplémentaires.

Clément Pacaud, Directeur Général de Klea Holding, commente : « Les équipes de Smart Salem continuent de réaliser des performances fortes et régulières. La réouverture du centre City Walk, associée à notre stratégie de diversification et de marketing, sont des réussites importantes qui se traduisent par des chiffres de fréquentation en hausse semaine après semaine. »

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe centré sur l'acquisition, le développement et la numérisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr

[1] Voir le communiqué de presse du 16 janvier 2025.