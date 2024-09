KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : L'offre reçue par Klea Holding pour toutes ses actions en circulation au prix de 0,30 EUR / action est prolongée jusqu'au 25 octobre 2024

Après de nouvelles discussions entre le consortium et la direction de Klea Holding, l'initiateur a accepté de prolonger l'offre jusqu'au vendredi 25 octobre 2024 à 17h00 CET ;

Ce délai supplémentaire a vocation à permettra à Klea Holding de faire réaliser une évaluation de l'entreprise par un expert indépendant et d'examiner l'offre plus en détails.

Paris, 27 septembre 2024

KLEA HOLDING (FR0013481835 - ALKLH), groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans de multiples secteurs, annonce que l'offre d'un consortium d'acquérir toutes les actions en circulation de la société au prix de 0,30 € par action (cf. communiqué de presse du 24 septembre 2024) a été prolongée jusqu'au 25 octobre 2024.

Derniers développements

La direction de Klea Holding a rencontré à Dubaï (Émirats arabes unis) les représentants du consortium d'investisseurs basés dans le Golfe (CCG) afin d'examiner et de discuter de leur offre.

Au cours de ces discussions, la direction de Klea Holding a sollicité une prolongation de la durée de l'offre afin de pouvoir examiner et analyser l'offre plus en détails. Le consortium a accepté de prolonger son offre jusqu'au vendredi 25 octobre 2024 à 17h00 CET.

La Société a mandaté un analyste financier indépendant afin procéder à une évaluation de l'entreprise permettant au Conseil d'administration de Klea Holding d'étayer une opinion sur l'offre du consortium.

Le Conseil d'administration de Klea Holding a approuvé l'extension proposée et l'approche adoptée par la direction de la Société.

Rappel des détails de l'offre

Un consortium d'investisseurs basés dans le Golfe a proposé d'acquérir toutes les actions ordinaires émises de Klea Holding. Le prix fixé par le consortium dans le cadre d'une potentielle offre publique d'achat en numéraire est de 0,30 € / action ordinaire de la Société, ce qui représente une prime de 58% par rapport au dernier cours coté avant l'annonce.

Le Conseil d'administration de Klea Holding a pris connaissance de cette proposition et l'examine actuellement, y compris ses conditions préalables et son financement. Le Conseil d'administration note que le prix de l'offre de 0,30 € / action valorise les actions ordinaires émises de Klea Holding à environ 92,3 M€.

Cette offre publique d'achat potentielle serait une offre volontaire dans le cadre de la procédure normale car, à la connaissance de la Société, le consortium ne détient aucune action de Klea Holding à la date de l'offre. Le consortium a l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire des minorités s'il atteint le seuil de 90% de participation dans le cadre de la procédure d'offre publique d'achat.

L'offre n'est pas contraignante et prendra fin le vendredi 25 octobre 2024 à 17h00 CET.

Prochaines étapes

La direction de Klea Holding est actuellement en discussion avec le consortium pour évaluer l'offre plus en détails.

Un analyste financier indépendant procédera à une évaluation de l'entreprise et produira un rapport qui sera soumis au Conseil d'administration de Klea Holding avant la date limite du 25 octobre 2024.

Il n'y a aucune certitude que ces discussions aboutissent à un accord ou à une transaction, ni quant aux conditions et au calendrier de celle-ci.

L'offre est soumise aux conditions préalables usuelles telles que la réalisation d'une Due Diligence, l'approbation de ses termes par le Conseil d'administration et la signature d'un accord avec la Société et les principaux actionnaires ainsi qu'à un seuil de renonciation qui a été fixé à 60%.

Klea Holding s'engage à tenir le public informé de tout développement significatif à ce sujet.

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un Groupe centré sur l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scaling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde.

Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur www.kleaholding.com

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr