KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Klea Holding confirme son excellent début d'année 2025 avec une croissance en volume de +31% au 1er trimestre 2025

Après un record de fréquentation en janvier 2025 (17 122 tests de Medical Fitness , 588 tests de Bilans de santé , soit 17 710 tests au total, ou 805 tests par jour), Smart Salem a poursuivi sa forte dynamique sur le reste du trimestre ;

La société dépasse les 50 000 tests totaux réalisés au cours du T1-2025 et enregistre une croissance d'activité de +31% vs. T1-2024 ;

Les Bilans de santé ont connu un véritable essor avec une augmentation des volumes de 112% et les tests Medical Fitness ont connu une forte croissance de 29% par rapport au T1-2024 ;

Sur la base de ces performances, Smart Salem devrait poursuivre sa croissance solide et régulière, soutenue par la réouverture du centre médical City Walk qui devrait avoir un impact positif significatif sur la rentabilité à l'horizon 2025.

Paris, le 7 avril 2025

KLEA HOLDING (FR0013481835 - ALKLH), groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans de multiples secteurs, présente l'activité de sa filiale Smart Salem pour le 1 er trimestre de l'année 2025. Smart Salem est le premier réseau de services médicaux numérisés et de centres d'analyse accrédités par le Dubai Health (DH) (intégré au gouvernement de Dubaï) aux Émirats Arabes Unis.

Smart Salem confirme sa forte dynamique au cours du premier trimestre 2025 avec une croissance soutenue dans toutes les activités.

Au cours du T1 2025, le segment Medical Fitness progresse de 29%, soutenu par la poursuite de la croissance des centres médicaux DIFC et DKP depuis le début de l'année et la réouverture du centre City Walk.

Les activités de Bilans de santé sont en plein essor grâce à l'amélioration de l'offre de services et à la pénétration du marché (+112% par rapport au T1 2024).

Pendant la période du Ramadan, Smart Salem a continué à enregistrer de bonnes performances. L'impact sur la fréquentation a été plus faible que les années précédentes.

Activité de Smart Salem au 1 er trimestre 2025

Nombre de tests effectués (en volume) T1 2025 T1 2024 Var. T1-25/T1-24 Activité Medical Fitness 48 787 37 758 +29% Activité Bilans de santé 1 596 754 +112% Nombre total de tests effectués 50 383 38 512 +31%

Perspectives pour 2025

Smart Salem devrait maintenir une trajectoire de croissance solide en 2025. La croissance devrait être soutenue par le dynamisme de Dubaï, l'expérience patient exceptionnelle offerte par les centres médicaux de Smart Salem, le développement de nouvelles relations commerciales avec des acteurs clés et la pénétration du marché de son offre de services de Bilans de santé .

L'arrivée récente d'un nouvel investisseur dans Smart Health, la joint-venture en Arabie Saoudite, confirme la dynamique positive du groupe dans la région du Golfe [1] .

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe centré sur l'acquisition, le développement et la numérisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

[1] Un nouvel actionnaire rejoint Smart Health pour libérer son potentiel en Arabie Saoudite