KLEA HOLDING (ex VISIOMED GROUP) : Klea Holding affiche une forte croissance de son chiffre d'affaires en 2024

+26% de croissance du chiffre d'affaires en 2024 par rapport à 2023, avec une accélération au second semestre 2024 ;

Poursuite de la forte progression des activités de Medical Fitness (+22%), malgré la fermeture du centre de City Walk d'avril à octobre ;

Stratégie de diversification confirmée par la croissance significative du segment Bilans de santé (+137%) ;

Confirmation de l'amélioration de l'EBITDA en 2024 ;

Début d'année 2025 très prometteur en termes de croissance et de rentabilité.

Paris, 17 février 2025

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans divers secteurs, présente son chiffre d'affaires non audité pour l'année 2024.

Forte croissance du chiffre d'affaires en 2024

Au 31 décembre - M€ - non-audité 2023 2024 Var. 24/23 Chiffre d'affaires Medical Fitness 13,4 15,9 +19% Chiffre d'affaires Bilan de santé 0,3 1,4 +298% Chiffre d'affaires consolidé 13,7 17,3 +26%

Le chiffre d'affaires consolidé pour 2024 atteint 17,3 M€, en hausse de 3,6 M€ (+26%) par rapport à l'année 2023.

Progression significative du volume de tests

Nombre de tests effectués (en volume) 2023 2024 Var. 24/23 Activité Medical Fitness 120 455 147 519 +22% Activité Bilans de santé 1 902 4 508 +137% Nombre total de tests effectués 122 357 152 027 +24 %

Faits marquants de 2024

Forte montée en puissance des centres DIFC et DKP ;

Année dynamique, malgré la fermeture du centre City Walk entre avril et octobre en raison des inondations d'avril à Dubaï. La réouverture en octobre a été un succès ;

Confirmation de la stratégie de diversification avec la forte croissance du segment Bilans de Santé ;

Les résultats financiers non audités de 2024 seront publiés dans les semaines à venir. L'impact de la perte d'exploitation liée à la fermeture du centre City Walk et son indemnisation sont en cours de discussion avec la compagnie d'assurance. Malgré cet impact ponctuel, Klea Holding maintient son objectif d'amélioration continue de l'EBITDA entre 2023 et 2024.

Perspectives prometteuses pour 2025

Smart Salem entend maintenir un rythme de croissance soutenu pour ses offres Medical Fitness et Bilans de Santé en 2025, avec également le lancement de nouveaux services B2C et B2B au cours de l'année.

L'année 2025 a débuté sur une dynamique positive, avec un record mensuel d'affluence en janvier, totalisant plus de 17 500 tests réalisés, soit environ 2,1 M€ de chiffre d'affaires et 1,0 M€ d'EBITDA pour Smart Salem durant le seul mois de janvier.

Klea Holding communiquera également prochainement sur son projet de développement en Arabie Saoudite.

Clément Pacaud, Directeur Général de Klea Holding, commente : « 2024 a été une année exceptionnelle pour Klea Holding avec une accélération de la performance financière du groupe, validant ainsi notre récente restructuration et notre stratégie. Les perspectives pour 2025 sont également très prometteuses, grâce à notre fort potentiel de croissance, avec l'expansion de nos activités existantes, la diversification accrue de nos offres de services et notre développement dans la région du Golfe. »

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe centré sur l'acquisition, le développement et la numérisation d'entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », s'appuie sur son expérience réussie du développement de Smart Salem, premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, ou encore de sa co-entreprise Smart Health développée en Arabie Saoudite, pour étendre cette approche entrepreneuriale aux quatre coins du monde. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

