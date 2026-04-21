Klarsen visé par saisie-vente de ses titres ITL, à la demande de Padam

* Padam a engagé une procédure visant saisie des titres ITL détenus par Klarsen, avec vente aux enchères prévue 12 mai 2026. * Action s’appuie sur jugement exécutoire rendu 20 octobre 2025 par Tribunal des Activités Economiques de Paris dans litige lié au crédit-vendeur pour acquisition ITL-DAFI. * Appel du jugement reste pendant, avec demande de suspension de exécution provisoire. * Klarsen indique que perte de ITL compromettrait continuité d’exploitation à très court terme, ITL représentant plus de 80% du chiffre d’affaires. * Groupe anticipe un risque de blocage de financements court terme, avec impact potentiel sur exercice des BSA P et O et sur capacité à financer exploitation. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Klarsen SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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