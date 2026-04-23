KLARSEN: Report de la publication des comptes annuels 2025

La société Klarsen (FR0011038348, ALKLA), spécialiste français du data marketing, annonce reporter la publication des résultats annuels 2025 (initialement prévue le 23 avril 2026 après bourse) et du rapport annuel 2025 (initialement prévue le 30 avril 2026 après bourse), en raison des récents développements intervenus dans le cadre du contentieux opposant Klarsen à la société Padam .



L’action engagée par Padam aux fins d’obtenir la vente forcée des titres d’ITL sera soumise dans les prochains jours aux juridictions compétentes pour tenter d’éviter cette issue ; pour autant, si les actions susceptibles d’être engagées n’aboutissaient pas favorablement, le périmètre d’établissement des comptes annuels 2025 serait différent de celui-ci initialement audité par les commissaires aux comptes du Groupe Klarsen. Ce nouveau périmètre nécessiterait la réalisation d’autres travaux comptables avant un nouvel audit.

En conséquence, dans l’attente des voies de droit et des options stratégiques que Klarsen est en train d’étudier avant de les engager dans le cadre du contentieux l’opposant à la société Padam, il a été décidé de reporter l’ensemble des prochaines publications relatives aux comptes annuels 2025 au plus tard le 30 juin 2026.

La Société tiendra le Marché informé, dans les meilleurs délais, des prochaines dates de communication.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :