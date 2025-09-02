Klarna vise jusqu'à 14 milliards de dollars de valorisation lors de son IPO aux USA

Un panneau est photographié à l'entrée du siège de Klarna à Stockholm

Klarna, soutenue par le fonds Sequoia Capital depuis 2010, a indiqué mardi viser une introduction en Bourse (IPO) à New York la valorisant jusqu'à 14 milliards de dollars (11,96 billion euros) alors que l'appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques à forte croissance se ravive après une période de désintérêt ayant repoussé les ambitions de la fintech suédoise.

D'autres sociétés technologiques, telles la néobanque Chime ou l'émetteur de stablecoins Circle sociétés technologiques, ont attiré une forte demande des investisseurs et lors de leurs récentes IPO.

Le spécialiste du paiement fractionné (BNPL) prévoit de céder 34,3 millions d'actions lors de son IPO pour un prix par action compris entre 35 et 37 dollars dans le but de lever jusqu'à 1,27 milliard de dollars.

La fintech suédoise, qui mise sur des options de paiement plus rapides et flexibles que les banques traditionnelles, est promise à un bel avenir : les analystes s'attendent à ce que le marché du paiement fractionné progresse avec le développement du commerce en ligne.

Si ce marché présente l'avantage d'avoir été largement épargné par les conséquences des droits de douane jusqu'à présent, il porte aussi des risques spécifiques, liés notamment au risque de crédit, qui posent des questions sur sa rentabilité à long terme.

L'entreprise, dirigée par son co-fondateur Sebastian Siemiatkowski et basée en Suède à Stockholm, a été fondée en 2005 et a atteint le statut de licorne - une valorisation d'au moins 1 milliard de dollars -, en 2012. Sa valorisation a ensuite explosé en l'espace de deux ans et trois levées de fonds, passant de 5,5 milliards de dollars à 46,5 milliards de dollars entre la mi-2020 et 2021.

GOLDMAN SACHS, J.P.MORGAN ET MORGAN STANLEY

Après avoir envisagé depuis plusieurs années une IPO à New York, la fintech avait mis en suspens ses projets en avril dernier après les annonces sur front commercial de Donald Trump ayant refroidi l'intérêt des marchés, en particulier des sociétés technologiques de croissance.

En 2021 déjà, Klarna avait envisagé une cotation directe, une méthode permettant de minimiser les coûts de l'IPO sans lever de capitaux, mais avait finalement opté pour une levée de fonds.

L'implantation de Klarna aux États-Unis met en évidence la demande croissante pour ces services, en particulier chez les jeunes acheteurs à la recherche d'options de paiement flexibles.

Klarna a également lancé des produits bancaires et s'est associée à de grandes marques mondiales telles que les détaillants de mode rapide Zara et H&M, le fabricant de sacs de luxe Coach et le géant des cosmétiques Sephora.

Klarna, qui comptait au 30 juin environ 111 millions de consommateurs actifs et travaillait avec 790.000 commerçants dans 26 pays, a également lancé des produits bancaires et s'est associé à des grandes marques mondiales comme Zara, H&M ou encore Sephora.

La société, qui a demandé à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole "KLAR", travaillent notamment avec Goldman Sachs, J.P.Morgan et Morgan Stanley comme teneurs de livre.

(Rédigé par Manya Saini à Bangalore ; version française Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)