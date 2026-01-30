KLA Corp. dépasse ses estimations de résultats trimestriels grâce à une forte demande d'outils de fabrication de puces électroniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

KLA Corp KLAC.O a dépassé les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du deuxième trimestre jeudi, les entreprises ayant augmenté les commandes de ses outils de fabrication de puces utilisés pour fabriquer des semi-conducteurs avancés pour l'intelligence artificielle.

L'augmentation de la demande de processeurs puissants, qui alimentent les grands modèles de langage et les applications d'intelligence artificielle, a stimulé les dépenses en équipements de fabrication de puces fabriqués par des entreprises telles que KLA.

Cependant, les actions de KLA ont chuté d'environ 7 % dans les échanges prolongés malgré les résultats optimistes.

"Le problème, c'est que l'action avait déjà fait un bond en avant, atteignant de nouveaux sommets avec des attentes qui étaient sans doute plus élevées que le consensus publié", a déclaré Michael Ashley Schulman, directeur des investissements de Running Point Capital Advisors.

Les perspectives à long terme de KLA sont incertaines, la demande en Chine étant remise en question par les mandats gouvernementaux sur l'approvisionnement local en technologies avancées de fabrication de puces .

En outre, les États-Unis ont imposé des restrictions à l'exportation de technologies de pointe vers la Chine afin d'empêcher le pays asiatique d'utiliser la technologie américaine pour renforcer son armée.

"Ce que KLA a offert pour le trimestre de mars ressemble à une croissance régulière plutôt qu'à une accélération renouvelée", a ajouté Schulman.

Son homologue Lam Research LRCX.O a donné une prévision trimestrielle optimiste mercredi, soutenue par une forte demande d'outils de fabrication de puces.

KLA a déclaré un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant l' estimation moyenne des analystes de 3,25 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Lasociété a gagné 8,85 dollars par action sur une base ajustée, contre des estimations de 8,80 dollars par action.

KLA a prévu un chiffre d'affaires de 3,35 milliards de dollars au troisième trimestre , plus ou moins 150 millions de dollars, par rapport aux estimations de 3,28 milliards de dollars.

Elle prévoit un bénéfice ajusté par action de 9,08 dollars, plus ou moins 78 cents, alors que les analystes s'attendent à 8,94 dollars par action.