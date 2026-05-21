KKR va réaliser un investissement de 80 millions de dollars dans Fresha

Fresha, plateforme leader de gestion et de marché basée sur l'IA pour le secteur de la beauté et du bien-être, a annoncé une levée de fonds de 80 millions de dollars auprès de KKR. Cette transaction valorise Fresha à plus d'un milliard de dollars.

Fresha utilisera ces nouveaux fonds pour accélérer son expansion mondiale et stimuler l'innovation dans ses produits et son intelligence artificielle de nouvelle génération.

Basée à Londres, Fresha est l'une des plateformes de beauté et de bien-être à la croissance la plus rapide au monde.

Leader sur ses marchés au Royaume-Uni, en Australasie et dans les pays du Golfe, elle connaît également une forte croissance en Amérique du Nord, en Europe continentale et en Asie du Sud-Est.

Plus de 130 000 entreprises du secteur de la beauté et du bien-être l'utilisent à travers le monde, dans des domaines clés tels que la coiffure, l'esthétique, les soins capillaires, les ongles, le bien-être, le fitness et les spas.

La plateforme génère un volume d'affaires annuel de plus de 15 milliards de dollars, ce qui positionne Fresha comme l'une des plateformes les plus importantes et les plus évolutives de l'économie mondiale de la beauté et du bien-être.

Patrick Devine, associé et membre de l'équipe Croissance technologique de KKR, a déclaré : " Fresha a bâti une plateforme unique, combinant logiciels, services financiers et places de marché avec une IA intégrée, parfaitement intégrée aux opérations quotidiennes des entreprises du secteur de la beauté et du bien-être. "