KKR va racheter jusqu'à 75,4 milliards de dollars de prêts européens BNPL de PayPal dans le cadre d'un nouvel accord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PayPal PYPL.O et KKR KKR.N ont renouvelé leur partenariat qui verra le géant de l'investissement acheter jusqu'à 65 milliards d'euros (75,4 milliards de dollars) des prêts européens "buy now, pay later" du fournisseur de paiements, ont déclaré les sociétés lundi.

Le nouvel accord, qui comprend un engagement de prêt de réapprovisionnement pouvant aller jusqu'à 6 milliards d'euros, s'appuie sur un accord existant annoncé en juin 2023, dans le cadre duquel les fonds de crédit et les comptes de KKR ont acheté la plupart des créances BNPL européennes de PayPal.

Les produits BNPL ont gagné du terrain parmi les consommateurs ces dernières années, en particulier parmi les millennials et la génération Z qui sont attirés par le crédit à court terme.

L'utilisation de ces produits s'est intensifiée sur les principaux marchés en raison de l'augmentation des achats en ligne, du resserrement des budgets des ménages et de l'adoption du service par un plus grand nombre de détaillants, ce qui a poussé les prêteurs et les sociétés d'investissement à accroître leur exposition à ce secteur en pleine expansion.

"Cet engagement élargi souligne l'ampleur et la polyvalence de la plateforme mondiale Asset-Based Finance (ABF) de KKR", a déclaré Vaibhav Piplapure, directeur général de KKR.

Le financement basé sur l'actif est un type de prêt dans lequel les entreprises empruntent de l'argent garanti par des actifs spécifiques tels que des créances, des stocks ou des équipements.

PayPal a déclaré que l'opération était prise en compte dans ses prévisions de croissance des bénéfices pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année.

La société restera responsable de toutes les activités en contact avec la clientèle, y compris la souscription et le service associés à ses produits BNPL européens.

En octobre, PayPal a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'année, misant sur la résistance des dépenses de consommation, et a annoncé son tout premier dividende.

(1 dollar = 0,8620 euro)