 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 121,51
-0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

KKR va racheter jusqu'à 75,4 milliards de dollars de prêts européens BNPL de PayPal dans le cadre d'un nouvel accord
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 14:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PayPal PYPL.O et KKR KKR.N ont renouvelé leur partenariat qui verra le géant de l'investissement acheter jusqu'à 65 milliards d'euros (75,4 milliards de dollars) des prêts européens "buy now, pay later" du fournisseur de paiements, ont déclaré les sociétés lundi.

Le nouvel accord, qui comprend un engagement de prêt de réapprovisionnement pouvant aller jusqu'à 6 milliards d'euros, s'appuie sur un accord existant annoncé en juin 2023, dans le cadre duquel les fonds de crédit et les comptes de KKR ont acheté la plupart des créances BNPL européennes de PayPal.

Les produits BNPL ont gagné du terrain parmi les consommateurs ces dernières années, en particulier parmi les millennials et la génération Z qui sont attirés par le crédit à court terme.

L'utilisation de ces produits s'est intensifiée sur les principaux marchés en raison de l'augmentation des achats en ligne, du resserrement des budgets des ménages et de l'adoption du service par un plus grand nombre de détaillants, ce qui a poussé les prêteurs et les sociétés d'investissement à accroître leur exposition à ce secteur en pleine expansion.

"Cet engagement élargi souligne l'ampleur et la polyvalence de la plateforme mondiale Asset-Based Finance (ABF) de KKR", a déclaré Vaibhav Piplapure, directeur général de KKR.

Le financement basé sur l'actif est un type de prêt dans lequel les entreprises empruntent de l'argent garanti par des actifs spécifiques tels que des créances, des stocks ou des équipements.

PayPal a déclaré que l'opération était prise en compte dans ses prévisions de croissance des bénéfices pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année.

La société restera responsable de toutes les activités en contact avec la clientèle, y compris la souscription et le service associés à ses produits BNPL européens.

En octobre, PayPal a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'année, misant sur la résistance des dépenses de consommation, et a annoncé son tout premier dividende.

(1 dollar = 0,8620 euro)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

KKR & CO
119,920 USD NYSE 0,00%
PAYPAL HOLDINGS
62,8100 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JOHN THYS )
    Guerre en Ukraine : Kiev aura besoin de 70 milliards d'euros en 2026, principalement financés par l'Union européenne
    information fournie par Boursorama avec Media Services 17.11.2025 15:21 

    Faute de soutien européen, l'Ukraine se retrouvera à court d'argent dès la fin du premier trimestre de l'an prochain. Confrontée à l'invasion russe, l'Ukraine va avoir besoin de plus de 70 milliards d'euros pour financer la guerre. Cette somme va principalement ... Lire la suite

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédit: / Adobe Stock)
    Johnson & Johnson acquiert Halda Therapeutics
    information fournie par Zonebourse 17.11.2025 15:07 

    Johnson & Johnson fait part de la conclusion d'un accord définitif pour acquérir Halda Therapeutics, une société au stade clinique développant des thérapies orales ciblées pour plusieurs types de tumeurs solides, pour 3,05 milliards de dollars en numéraire.

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    La Grèce commande une quatrième frégate au français Naval Group
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 15:01 

    La Grèce a commandé une quatrième frégate de défense et d’intervention (FDI) de nouvelle génération à Naval Group, a annoncé lundi l'industriel français dans un communiqué. Cette commande s’inscrit dans le cadre du programme lancé en 2022, qui prévoyait la livraison ... Lire la suite

  • ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )
    L'Ukraine acquiert 55 locomotives auprès d'Alstom pour 470 M EUR
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 14:54 

    Les chemins de fer ukrainiens ont acquis 55 locomotives auprès d' Alstom , un contrat de quelque 470 millions d'euros financé notamment par la BERD et la Banque mondiale, ont annoncé lundi le président de la République Emmanuel Macron et l'industriel. "Ces locomotives, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank