KKR, TPG et Warburg Pincus s'apprêtent à faire une offre pour Acclime, une société basée à Hong Kong, dans le cadre d'une transaction de plus de 900 millions de dollars, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kane Wu et Yantoultra Ngui

Acclime, une société de conseil et de services aux entreprises basée à Hong Kong, a sélectionné une poignée de soumissionnaires pour présenter des offres fermes sur la société, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'entreprise à plus de 900 millions de dollars, ont déclaré trois personnes ayant connaissance de la transaction.

DÉTAILS CLÉS

* Des sociétés de rachat internationales, dont KKR & Co

KKR.N , TPG TPG.O et Warburg Pincus WP.UL participent au deuxième tour de la procédure d'appel d'offres pour Acclime, ont déclaré les personnes en question. Les trois entreprises n'ont pas souhaité faire de commentaires.

* Les soumissionnaires évaluent l'entreprise entre 10 et 20 fois ses bénéfices de base, a déclaré l'une des personnes, ajoutant qu'Acclime pourrait atteindre une évaluation de près d'un milliard de dollars.

* Acclime a engagé la Deutsche Bank DBKGn.DE pour diriger le processus de vente et souhaite conclure l'opération d'ici fin 2025, ont déclaré les personnes. Acclime n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. La Deutsche Bank s'est refusée à tout commentaire. Les personnes n'ont pas pu être nommées, les informations étant confidentielles.

CONTEXTE

* Acclime a été fondée en 2019 par Martin Crawford et Debby Davidson pour aider les entreprises à naviguer sur les marchés complexes d'Asie, peut-on lire sur son site internet.

* Le gestionnaire d'investissement Barings a fourni des facilités de crédit garanties de premier rang totalisant plus de 150 millions de dollars en mai 2024 pour soutenir l'expansion continue d'Acclime, a annoncé l'entreprise à l'époque.

* Acclime opère dans toute la région Asie-Pacifique et possède des bureaux à l'île Maurice, aux Seychelles, aux Émirats arabes unis et à Samoa, selon son site web.